طريقة إعداد عجينة القطايف البيتي.. كافئي الأهل والضيوف بأطعم تحلية رمضانية

طريقة إعداد عجينة القطايف البيتي، تشتهر القطايف بعملها في رمضان باستمرار فهي من الحلويات الرمضانية اللذيذة التي يعشقها الكثير منا من الكبار والصغار، حيث تكون عبارة عن دوائر صغيرة من المعجنات نقوم بحشوها وقليها وإضافة الشربات أليها لتحليتها وسوف نقوم بالتعرف على طريقة عمل العجينة بدلا من شرائها من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل عجينة القطايف

تكون مكونات العجينة سهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل وسوف نتعرف على هذه المكونات من خلال النقاط التالية..

٣ كوب دقيق.

٢ ملعقة من السكر.

ملعقة باكينج بودر.

ملعقة خميرة.

رشة ملح.

٢ كوب ماء ونصف.

طريقة عمل عجينة القطايف

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل القطايف سوف نتعرف على طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء فارغ ونضع به الدقيق مع السكر والخميرة ونخلطهم جيدا ونضع الباكينج بودر والملح ونقلبهم لتتجانس المكونات الجافة. نقوم بعد ذلك بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة سائلة وليست متماسكة. علينا أن نحضر مقلاة من التيفال أو الجرانيت، فيجب أن تكون غير لاصقة ونسخنها ثم نسكب بها العجين على هيئة دوائر صغيرة. عندما يصبح لونها ذهبيا من الأسفل نقوم بإخراجها من المقلاة ونكرر هذه الخطوات حتى يتم الانتهاء من كمية العجين التي لدينا. بعد ذلك نقوم بحشوها بالمكسرات مثل جوز الهند والفول والزبيب والفستق المجروش ونغلقها ثم نقوم بتحميرها في زيت غزير ساخن. عندما يصبح لونها ذهبيا نرفعها من الزيت ونصفيها جيدا ونضعها على مناديل المطبخ لتمتص الزيت ونقوم بعد ذلك بوضعها في الشربات البارد الثقيل ونقدمها في أطباق مسطحة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الشربات

يتم تحضير الشربات عن طريق وضع كوب ماء مع كوب السكر وتقليبهم جيدا ووضعهم على النار ثم إضافة الفانيليا وعصرة الليمون عندما يصبح قوامه ثقيل يرفع من على النار.