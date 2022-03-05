نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كبة اللحم المقلية اللذيذة في المنزل بمكونات بسيطة في المقال التالي
كبة اللحم المقلية ، تعد من الوصفات المميزة واللذيذة والتي تتميز بمذاقها اللذيذ والشهي وقوامها المقرمش، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل الكبة باللحمة المفرومة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كبة اللحم المقلية.
مكونات كبة اللحم المقلية
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- مقدار ٢ كوب من البرغل.
- مقدار ٣ كوب من الماء المغلي.
- كوبين من الدقيق.
- بصلة مبشورة.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب إلا ربع من الزيت النباتي.
مكونات الحشوة
- ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.
- ربع ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
- نصف كيلو لحمة المفروم.
- رشة من القرفة.
- رشة من القرنفل.
- ورشة من الهيل أو الحبهان.
- ملح حسب الرغبة.
- بصلة مفرومة.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كبة اللحم المقلية وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه البرغل والماء ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نترك البرغل في الماء لمدة ساعة حتي يتشرب الماء.
- وبعدما يتشرب البرغل الماء نقوم بتقليب قلب البرغل ونضيف إليه الدقيق ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بإضافة البصلة المبشورة والكمون وبهارات اللحمة والفلفل الأسود ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بإضافة الزيت بالتدريج ونعجن جيدا لمدة تتراوح ما بين ٥ إلى ٧ دقائق لكي يتكون لدينا عجينة بقوام ناعم.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونتركها في الثلاجة لمدة ساعة..
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على النار ونضع فيها الزيت واللحم المفروم والقرفة والسبع بهارات والحبهان والقرنفل، ثم نقلب جيدا حتى يتغير لون اللحم.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البصلة المفرومة للحم ونقلب جيدا حتى تتم تسوية اللحم.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الملح ونقلبه مع باقي المكونات.
- ثم بعد ذلك نقوم برفع الاحم من على النار ونتركه حتى يبرد.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة بعدما ترتاح لمدة ساعة، فنقوم بقطع قطعة من العجينة ونكورها ونقوم بعمل تجويف في العجينة ونبلله بالزيت.
- بعد ذلك نقوم بحشوها بكمية من اللحم، ثم نغلقها جيدا ونكورها مرة أخرى.
- ونكرر نفس الأمر علي جميع الكمية.
- ثم بعد ذلك نقوم بقلي الكبة في زيت غزير ساخن علي نار بدرجة حرارة متوسطة ونتركها حتي تأخذ لونا ذهبيا.
- ثم نقوم بإخراجها من المقلاة ونتركها جانبا حتي تبرد.
- وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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