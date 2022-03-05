طريقة عمل كبة اللحم المقلية اللذيذة في المنزل بمكونات بسيطة

كبة اللحم المقلية ، تعد من الوصفات المميزة واللذيذة والتي تتميز بمذاقها اللذيذ والشهي وقوامها المقرمش، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل الكبة باللحمة المفرومة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كبة اللحم المقلية.

مكونات كبة اللحم المقلية

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

مقدار ٢ كوب من البرغل.

مقدار ٣ كوب من الماء المغلي.

كوبين من الدقيق.

بصلة مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

مكونات الحشوة

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

نصف كيلو لحمة المفروم.

رشة من القرفة.

رشة من القرنفل.

ورشة من الهيل أو الحبهان.

ملح حسب الرغبة.

بصلة مفرومة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كبة اللحم المقلية وطريقة تحضيرها كالتالي: