طريقة تحضير كباب الميرو السعودي في المنزل

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير كباب الميرو السعودي، يعد الكباب بشتى أنواعه من الأكلات اللذيذة والمفضلة لدى الجميع، وخاصة ربة المنزل، وذلك لسهولة تحضيره، ومن أشهر أنواع الكباب هو كباب الميرو السعودي، وهو من المأكولات التي تشتهر بها بلاد الحجاز، وبالتحديد مكة المكرمة، حيث توجد عدة مطاعم تخصصت في تحضير هذا النوع من الكباب بالتحديد، والذي يتم تقديمه مع سلطة الطحينة، مما يجعله وجبة لذيذة وشهية.

عمل كباب الميرو السعودي

المكونات، 500 جرام لحم مفروم وملعقة فلفل أسود وملح ونصف ملعقة من القرفة ونصف ملعقة من الكزبرة وحبه من البيض واثنين فص ثوم مهروس وملعقتين من الزيت النباتي وملعقتين من الدقيق.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه اللحم ثم نقوم بوضع البهارات مثل القرفة والفلفل والملح والثوم ويقوم بإضافة الكزبرة الجافة وتخلط المكونات مع بعضها جيدا.

نقوم بإضافة الدقيق إلى خليط اللحم وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم يتم تشكيل لها على هيئة كرات صغيرة الحجم.

نبدأ بتجيز مقلاة ونضع فيها الزيت النباتي وبعد أن يسخن ثم نقوم بوضع كرات اللحم ويتم تقليبها من حين إلى آخر حتى تنضج ثم يتم وضع فى أطباق التقديم تناولها بجانب الأرز وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير كباب الميرو السعودي

المكونات: نصف كيلو لحم مفروم، 2 ملعقة كبيرة دقيق، فلفل أسود، ملح، نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة، نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، بيضة واحدة، 3 فصوص ثوم مفروم، زيت.

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طريقة تجهيز كباب الميرو

في وعاء جاف يتم خلط جميع المكونات السابقة مع إضافة الملح على حسب الرغبة، ونقوم بتشكيل الخليط على هيئة كرات متوسطة الحجم.

في طاسة ساخنة على النار نقوم بوضع كمية وفيرة من الزيت، ونتركه حتى يسخن ثم نقوم بقلي الكباب حتى ينضج، حيث يستغرق كل جانب حوالي 4 دقائق.

يمكنك تقديم كباب الميرو مع أرز الزعفران اللذيذ، كما يمكن تقديمه مع سلطة الطحينة، وسنتعرف على طريقة تحضيرها بالتفصيل.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المقادير: طحينة بيضاء، 4 فصوص ثوم مفروم، 2 ملعقة كبيرة خل، 3 ملاعق كبيرة دقيق، ملح، كمون، عصير ليمون، ماء.

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طريقة التحضير

نقوم بوضع الطحينة والثوم والملح والكمون والليمون في وعاء عميق مع التقليب، ونبدأ بإضافة الدقيق بالتدريج ثم الخل.

نقوم بإضافة الماء عند الحاجة حتى نحصل على القوام المرغوب، وتوضع في طبق التقديم مع تزيينها بالبقدونس.