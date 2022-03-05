معجزة.. ضعى الخيار مع الصابون ولن تصدق النتائج المبهرة لا تخطر على بال العفريت هتندمى انك معرفتيهاش من زمان

معجزة.. ضعى الخيار مع الصابون ولن تصدق النتائج ، يعد الخيار من أحد أنواع الخضروات التي تحتوي على كمية كبيرة من الفوائد سواء للصحة بوجه عام أو للبشرة بالتحديد، فهو غني بفيتامين ج وحمض الكافيين، بالإضافة إلى أنه يعمل كمضاد للأكسدة التي تساهم في تجديد خلايا البشرة، كما قشر ثمرة الخيار يكون غني بالسيليكا الذي لها تأثير قوي وفعال في شد ترهلات الجلد مما يخفف من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد أيضاً بجانب أنه يحافظ على البشرة ويجعلها رطبة طول الوقت وذات مظهر أكثر شباباً.

معجزة.. ضعى الخيار مع الصابون ولن تصدق النتائج

يمتلك الكثير من الفوائد التي تستفيد البشرة منها كثيراً ومن أهمها التالي:

يعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها وتكون من المكونات الطبيعية التي تجعل البشرة خالية من الشوائب.

يقلل من حروق أشعة الشمس والطفح الجلدي خاصة إذا تم الالتزام باستعمال صابون الخيار التي يحتوي على 95% من الماء.

يحافظ على لون البشرة فهو يكون مثل تونر طبيعي وقوي للبشرة ويقضي على كافة الدهون والترسبات على الوجه.

طرق استخدام الخيار والصابون للبشرة

يوجد الكثير من الطرق الذي تستعمل عند تحضير هذا الخليط والاستفادة ما به من فوائد عظيمة ومن هذه الطرق الآتي:

وصفة الخيار والصابون وعصير الليمون

تعد واحدة من أفضل الطرق الطبيعية للحصول على بشرة صحية، فهذا الخليط ملئ بالعناصر المهمة جداً لجمال ونضارة البشرة ويتم تجهيز نلك الخليط كما يلي:

المكونات:

1 حبة خيار كبيرة الحجم.

1 كوب صابون مبشور.

1 كوب ماء ساخن.

1 ملعقة صغيرة نشا الذرة.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

خطوات التحضير: