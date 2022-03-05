أفضل طريقة لتحضير كيكة بودينج الشوكولاته في المنزل

كيكة بودينج الشوكولاتة من أنواع الكيكات المختلفة واللذيذة، يأكلها الأشخاص للتحلية، ويمكن أن يتم تحضيرها كحلوى عيد ميلاد للأطفال، بسبب شكلها الجميل، وطعمها الرائع، الذي يحبها الصغار جدًا ويفرحون بتحضيرها وأكلها في المنزل، ويحبها الكبار أيضًا، ويمكن أن تقوم الزوجة بتحضيرها كهدية لزوجها إذا كان يحبها ويريد أن يأكلها، ويمكن أن يتم إعدادها وتقديمها للضيوف في المناسبات أو يتم عزمهم عليها والتهادي بها، وهي من أنواع الكيكات الشهيرة التي اشتهرت منذ فترة ليست طويلة المدة، ويوجد أكثر من طريقة لتحضيرها في المنزل، ولكن تقوم النساء بالبحث عن أفضل طريقة لعمل وتحضير كيكة بودينج الشوكولاتة في المنزل، حيث يفرح بها الصغار وبتناولها لطعمها اللذيذ الذي يحبونها ويطلبونها كثيرًا.

مكونات عمل كيكة بودينج الشوكولاتة في المنزل

نصف كوب من الزبدة.

ثلاثة أرباع الكوب من اللبن الرايب.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

كوب إلا أربع معالق من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج الصودا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الكاكاو الغامق البودرة.

بيضة متوسطة الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

وصوص للتزيين.

طريقة تحضير كيكة بودينج الشوكولاتة في المنزل