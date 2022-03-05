نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لتحضير كيكة بودينج الشوكولاته في المنزل في المقال التالي
كيكة بودينج الشوكولاتة من أنواع الكيكات المختلفة واللذيذة، يأكلها الأشخاص للتحلية، ويمكن أن يتم تحضيرها كحلوى عيد ميلاد للأطفال، بسبب شكلها الجميل، وطعمها الرائع، الذي يحبها الصغار جدًا ويفرحون بتحضيرها وأكلها في المنزل، ويحبها الكبار أيضًا، ويمكن أن تقوم الزوجة بتحضيرها كهدية لزوجها إذا كان يحبها ويريد أن يأكلها، ويمكن أن يتم إعدادها وتقديمها للضيوف في المناسبات أو يتم عزمهم عليها والتهادي بها، وهي من أنواع الكيكات الشهيرة التي اشتهرت منذ فترة ليست طويلة المدة، ويوجد أكثر من طريقة لتحضيرها في المنزل، ولكن تقوم النساء بالبحث عن أفضل طريقة لعمل وتحضير كيكة بودينج الشوكولاتة في المنزل، حيث يفرح بها الصغار وبتناولها لطعمها اللذيذ الذي يحبونها ويطلبونها كثيرًا.
مكونات عمل كيكة بودينج الشوكولاتة في المنزل
- نصف كوب من الزبدة.
- ثلاثة أرباع الكوب من اللبن الرايب.
- كوب إلا ربع من السكر الأبيض.
- كوب إلا أربع معالق من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من بيكنج الصودا.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الكاكاو الغامق البودرة.
- بيضة متوسطة الحجم.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- وصوص للتزيين.
طريقة تحضير كيكة بودينج الشوكولاتة في المنزل
- في الخلاط نقوم بوضع الزبدة تكون لينة بدرجة حرارة الجو، ونقوم بإضافة السكر عليها، وتشغيل الخلاط ونخلط المكونين معًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع البيضة والفانيليا، ونستمر في التقليب والخلط حتى نحصل على خليط كريمي، ويستمر الخفق لمدة ثلاث دقائق.
- في إناء على النار نقوم بوضع اللبن الرايب، والكاكاو وتقليبها على النار حتى التسخين.
- في إناء آخر نقوم بنخل الدقيق وإضافة الملح والبيكربونات الصوديوم والبيكنج بودر، ونقوم بوضع الدقيق دفعة على البيض والسكر في الخلاط، ونقوم بخلطهم جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة، ولكنها لينه تستطيع صبها بسهولة.
- نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين، ونضع النصف في صينية في الفرن، ونضع خليط اللبن والكاكاو، ونضع فوقه النصف الآخر من العجينة.
- بعد التأكد من تمام النضج، نقوم بصب الصوص فوق الكيكة وفردها على الوجه وبعد ذلك نقوم بتقطيعها وتقديمها باردة.
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