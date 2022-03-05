طريقة تحضير كيكة الشوفان بالتمر المليئة بكل ما يحتاجه الجسم من عناصر غذائية

طريقة تحضير كيكة الشوفان بالتمر، كيكة الشوفان من أحسن الكيكات التي يتم صنعها في المنزل بسهولة وأيضا تتكون من مكونات بسيطة موجودة بداخل كل منزل، كما يمكنك عمل كيكة الشوفان في وقت قصير وأيضا دون بذل مجهود كبير، لذلك سنقوم بتقديم لكم طريقة عمل كيكة الشوفان بالتمر، كما يمكنك تغيير الحشو الداخل في كيكة الشوفان وتشكيلها بالعديد من الطرق المختلفة، ويمكنك تزيينها بأكثر من طريقة والصوصات المختلفة ، لذلك تابعونا حتى تتعرفوا على المكونات الداخلة في عمل كيكة الشوفان بالتمر.

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مكونات عمل كيكة الشوفان بالتمر

كيكة الشوفان من أسهل الكيك التي تقومي بعمله بسهولة وأيضا يمكنك حشو الكيكة بعدة طرق سهلة ولذيذة، وأكثر الطرق المشهورة في حشو الكيكة هو التمر، لذلك سنقوم بتقديم لكم طريقة عمل مكونات كيكة الشوفان بالتمر:

بيضات.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الزيت النباتي.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من الشوفان.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة صغيرة من الملح.

ولعمل مقادير الحشو عليك بإتباع الخطوات:

كوبين من التمر، يجب عليك أن تقوم بإزالة النواة من داخل التمر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج صودا.

طريقة عمل كيكة الشوفان

نقوم بخلط كمية من الدقيق والشوفان ثم إضافة السكر وبقية المكونات الجافة، ثم وضع كل المكونات في العجانة مع وضع البيض وبقية المكونات ثم الخلط جيدا، في خلال تلك الفترة قومي بنقع التمر في ماء ملى بالصودا، بعد أن يذوب التمر قومي بإضافته إلى العجين في داخل العجانة، ثم الاستمرار في العجن، بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في صينية تكون فيها رشة من الزيت في الصينية ثم إدخال الكيكة داخل الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نصف ساعة، بعد ذلك اخرجيها وقومي بتزيينها بأكثر من طريقة.