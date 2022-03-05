تعرفي على الطريقة الصحيحة لإعداد الكريمة اللبانية الرائعة في البيت.

الطريقة الصحيحة لإعداد الكريمة اللباني، هناك العديد من الاستخدامات الخاصة بالكريمة اللباني في المطبخ، حيث تعتبر واحدة من الأساسيات لدى الكثير من ربات المنزل ويحبون عملها بشكل مستمر، وها هنا نحن سنقوم بعمل الكريمة اللباني في المنزل بدلاً أن نضطر من شرائها بالسوبر ماركت والتي تكون غالية الثمن في الكثير من الأحيان، حيث يمكن من خلال كوب واحد من الحليب صنعها بسهولة واستخدامها في كل شيء.

طريقة تحضير القشطة في المنزل وكيفية حفظها

طريقة عمل الكريمة اللباني بكوب حليب

يمكن أن نقوم بصنع واحدة من أهم الأصناف وهي الكريمة اللباني بسهولة كبيرة، وذلك عند القيام بتحضير بعض المكونات التي تأتي بهذا الشكل:

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الطحين.

خطوات تحضير الوصفة

تعتبر خطوات تحضير الكريمة اللبانية من أسهل الطرق التي يمكن أن يستخدمها أي شخص كان، كما ينتج عنها وصفة لا مثيل لها نحتاجها في الكثير من الوصفات الأخرى مثل الشوربة البيضاء اللذيذة وكذلك عند وضعها على كافة الأطعمة التي نأكلها في الكثير من المطاعم الشهيرة، فنحن نقتصر عليك الوقت ونقوم بصنعها في المنزل فهذا يعتبر توفير كبير للغاية، وتأتي خطوات صنعها بهذا الشكل: