اتبعي هذه الطريقة لتخسيس 7 كيلو من وزنك في 4 أيام فقط

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تخسيس البطن في ٤ أيام سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث يعد حرق الدهون الخاصة بالبطن من ضمن أصعب التحديات التي يواجهها الكثير من الأشخاص الذي يريدون تقليل أوزانها والقضاء على الدهون بصورة كلية، حيث أن فكرة الرجيم الرئيسية هي القضاء على الغازات والمعادن الثقيلة والماء المرتفع عن حاجة الجسد من خلال متابعة رجيم صحي يمكن أن يفقد الشخص فيه 7 كيلو جرام من وزنه. تخسيس البطن في 4 أيام عند متابعة رجيم البطن أو أيًا من الأنظمة الغذائية، من الواجب أولًا خفض مقدار الملح في الطعام وهذا بسبب أن الملح يعمل على حبس السوائل في الجسم فينتج عنه ارتفاع في الوزن، بل أن ذلك لا يقصد به الملح فقط ولكن كل التوابل التي يكون الملح داخلًا في تكوينها، حيث أن الأطباء والخبراء ينصحون بتناول بهارات بدون ملح.

تجنب تناول المشروبات الغازية، وهذا بسبب أنها تعمل على تدمير النظام الغذائي لأنها تحتوي على الفقاعات المسببة لحدوث الانتفاخ، لذلك ينصح الخبراء بأخذ مقدار كبير من الماء كل يوم بما لا يقل عن ثمانية أكواب يوميًا، وهذا لأنها تساهم الجسد في القضاء على السموم والدهون.

من الواجب خفض نسبة تناول النشويات، بل مع عدم الامتناع عنها.

من الواجب تجنب تناول المأكولات الحارة وصلصة الطماطم والفلفل الحار والأسود وغير ذلك، مع استبدالها بالأعشاب الطازجة على سبيل المثال، الليمون والنعناع والكاري والشبت.

تجنب مضغ اللبان، وهذا بسبب أنه يحدث الانتفاخ مع ظهور الكرش من خلال ابتلاع مقدار من الهواء خلال المضغ، ومن الواجب أن يتم استبدالها بالمكسرات الغير مملحة.

أخذ الخضار المطهي بصورة كثيرة على البخار، بل مع عدم وضع الملح فيه، وكذلك من الواجب أخذ الفواكه الطبيعية والخضار الطازج بصورة كثيرة.

تجنب أخذ الأطعمة أو الأغذية المقلية وهذا بسبب أنها تقوم بتقليل نسبة الهضم.

كما أنه من الواجب تجنب أخذ البصل والفلفل والقرنبيط والكرنب، كما من الواجب تجنب أخذ الشاي والقهوة وعصائر الفواكه وغير ذلك.

يجب المشي بصورة كبيرة والحركة أيضًا مع القيام بعمل تمارين التخسيس من أجل الحصول على أفضل نتيجة بشكل سريع. ملاحظات مهمة للتخسيس يجب أن يتم تناول حوالي ثمانية أكواب من الماء كل يوم.

أن تكون الوجبة الخاصة بالعشاء قبل السابعة مساءً.

من الممكن أن يتناول الشخص القهوة أو الشاي الأخضر بغير سكر بين الوجبات.

ممارسة التمارين الرياضية والمشي لفترة لا تقل عن عشرين دقيقة كل يوم. الوسوم عمر شويل - جدة اتبعي هذه الطريقة لتخسيس 7 كيلو من وزنك في 4 أيام فقط - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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