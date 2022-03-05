طريقة تحضير القشطة في المنزل وكيفية حفظها

طريقة تحضير القشطة في المنزل، يتم استخدام القشطة بشكل كبير في الحلويات، أيضا يتم استخدام القشطة في تزيين الحلويات، ومن أشهر الحلويات التي يتم استخدام القشطة بها هي الكنافة بالقشطة، وأيضا البسبوسة بالقشطة، وغيرها من الحلويات الكثيرة التي يتم وضع القشطة بها تعطى لها طعم لذيذ وأيضا شكل رائع، لذلك علينا بتقديم لكم طريقة تحضير القشطة بطريقة سهلة وأيضا طريقة بسيطة، كما يمكنك عمل القشطة في المنزل بمكونات بسيطة وأيضا غير مكلفة، حيث تعتبر القشطة من منتجات الألبان التي يقوم بها العديد من الأشخاص بتحضيرها، وبالأخص ربات المنزل والأمهات حيث يقمن بوضع القشطة بجانب المربى بداخل السندوتشات لأطفالهم.

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مكونات عمل القشطة بداخل المنزل

توجد أكثر من نوع خاص بطريقة عمل القشطة، لذلك في هذه الفقرة سنقوم بشرح لكم أكثر من طريقة لعمل القشطة بطريقة بسيطة وسهلة وهي:

القشطة بالنشا عبارة عن حليب وسكر ونشا وماء وزبدة وفانيليا.

القشطة العربية وهي عبارة عن قشطة وماء.

قشطة سلطة الفواكه.

طريقة عمل القشطة