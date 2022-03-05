طريقة تحضير القشطة في المنزل وكيفية حفظها

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طريقة تحضير القشطة في المنزل، يتم استخدام القشطة بشكل كبير في الحلويات، أيضا يتم استخدام القشطة في تزيين الحلويات، ومن أشهر الحلويات التي يتم استخدام القشطة بها هي الكنافة بالقشطة، وأيضا البسبوسة بالقشطة، وغيرها من الحلويات الكثيرة التي يتم وضع القشطة بها تعطى لها طعم لذيذ وأيضا شكل رائع، لذلك علينا بتقديم لكم طريقة تحضير القشطة بطريقة سهلة وأيضا طريقة بسيطة، كما يمكنك عمل القشطة في المنزل بمكونات بسيطة وأيضا غير مكلفة، حيث تعتبر القشطة من منتجات الألبان التي يقوم بها العديد من الأشخاص بتحضيرها، وبالأخص ربات المنزل والأمهات حيث يقمن بوضع القشطة بجانب المربى بداخل السندوتشات لأطفالهم.
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مكونات عمل القشطة بداخل المنزل
توجد أكثر من نوع خاص بطريقة عمل القشطة، لذلك في هذه الفقرة سنقوم بشرح لكم أكثر من طريقة لعمل القشطة بطريقة بسيطة وسهلة وهي:
- القشطة بالنشا عبارة عن حليب وسكر ونشا وماء وزبدة وفانيليا.
- القشطة العربية وهي عبارة عن قشطة وماء.
- قشطة سلطة الفواكه.
طريقة عمل القشطة
- بالنسبة القشطة العربية، نقوم بتسخين اللبن بعد ذلك نقوم بسكب اللبن في طبق مقعر بحيث يكون سكر اللبن يؤدي إلى عمل فقاعات، نقوم بوضع طبق اللبن في حلة به ماء بحث تكون الماء غير مغلية فقط تقوم بإخراج البخار، بعد فترة نقوم بتقشير طبقة القشطة ثم وضعها في طبق ثم نقوم بعمل تشققات في القشطة حتى يتصفى اللبن التي يوجد بداخل القشطة، وبعد ذلك نضع القشطة في برطمانات، ويتم حفظها.
- القشطة بالنشا، نقوم يغلى اللبن في إناء ومعه السكر والزبدة، بعد ذلك نقوم بعمل سائل من النشا والماء، ثم وضع السائل في اللبن، والتقليب المستمر حتى يثقل القوام وتصبح قشطة.
- قشطة سلطة الفواكه تشبه إلى حد ما القشطة بالنشا، مع اختلاف الفانيليا المضافة إلى قشطة سلطة الفواكه.
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