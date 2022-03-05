طريقة عمل كيكة البسبوسة على الطريقة المصرية داخل المنزل بأقل التكاليف

يرجع تاريخ البسبوسة الشرقية إلى الدولة العثمانية وبرغم انتشار البسبوسة داخل مصر بشكل كبير هذا الشيء الذي جعل البعض يتخبط في معرفة أصل البسبوسة الشرقية وحيث يعتبرونها مصرية الأصل، ولكن الدولة العثمانية هي أول من قام بتحضير البسبوسة، حيث جاءت البسبوسة ضمن أطباق الحلوى الكثيرة التي كانت تقدم داخل القصور الملكية، وبعد قيام الدولة العثمانية بحكم مصر لمدة طويلة قامت البسبوسة حين ذلك بالانتشار داخل مصر بشكل كبير، ولكن المصريين قاموا بتغير بعض المكونات والنكهات منها، حيث أنه حتى الآن يجرى العديد من التغيرات على وصفة كيكة البسبوسة، ولكن تظل البسبوسة الكلاسيكية القديمة واحدة من ألذ وأشهى الحلويات الشرقية.

مكونات عمل كيكة البسبوسة

تحتوى كيكة البسبوسة بالقشطة على المكونات ذاتها التي يتم من خلال صنع البسبوسة الكلاسيكية القديمة المتعارف عليها، والتي تأتي مكوناتها كما يلي:-

3 كوب من دقيق السميد المتوسط الخاص بالبسبوسة.

1 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب زيت نباتي.

2 كوب من السكر الناعم

2 كوب من اللبن السائل.

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كيس فانيلا بودرة.

ملعقة بيكينج بودر.

4 ملاعق من مسحوق جوز الهند الناعم.

شربات خفيف مخصص للبسبوسة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

ينتشر تحضير البسبوسة داخل المنازل المصرية لما تضفيه من رائحة ذكية داخل المنزل ومذاق جيد أثناء التناول لهذا نوفر بعض الخطوات التي يمكن من خلالها تحضير كيكة البسبوسة من خلال اتباع الخطوات التالية:-