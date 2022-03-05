نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك في المقال التالي
المهلبية بالشعرية التي يتم عملها من خلال استخدام مكون أساسي وهو الشعرية من الحلويات البسيطة سهلة الإعداد في المنزل، حيث تبحث دوما ربة البيت عن وصفة سهلة من وصفات الحلويات التي من السهل توفير كل مكوناتها البسيطة والتي تتواجد أغلبيها في الببت ومن خلال ما يلي ذكره نتعرف على أهم المكونات التي من الممكن أن يتم استعمالها لتحضير وصفة متميزة من حلوى المهلبية سهلة التحضير، والتي تحتوي على كميات ممتازة، ومن الممكن أن يتم تحضيرها وق خطوات بسيطة نتحدث عنها فيما يأتي.
مكونات إعداد حلوي المهلبية بالشعرية
أسهل نوعيات الحلوى التي من الممكن أن يتم عملها في البيت حيث تتوفر المكونات التي تعمل على التيسير من الحصول على قوام مناسب للمهلبية ومن أهم لمقادير التي لا بد من توفرها لعمل الخليط ما يلي في النقاط الآتية، من الممكن أن نستعمل المكونات الآتية للحصول على أفضل قوام للمهلبية وعمل تحلية ذات طابع مميز ومن نوع الحلويات الشرقية، ومن أهم المكونات التي تلزم للتحضير ما يلي:
- كوب من الشعرية.
- ملعقة من الزيت.
- ملعقة من السمن البلدي.
- ملعقة من الفانيليا.
- نصف كوب سكر بودرة.
- كوبان من الحليب.
- جوز هند، وزبيب ومكسرات مجروشة.
طريقة تحضير حلوي المهلبية بالشعرية
الخطوات التي تسهل من عمل المهلبية بالشعرية من الممكن اتباع الخطوات الآتية:
- يتم استعمال قدر ملائم ووضع الزيت والسمن حتى يكتسبا الحرارة التي تكفي لتحمير كمية الشعرية المتوفرة.
- بعد الوصول للون الذهبي المحمر للشعرية يتم وضع الحليب مع السكر والتقليب المستمر.
- بعد ذلك يتم تذويب النشا مع ربع كوب من الماء ويضاف النشا مع الماء للمزيج مع التقليب المستمر.
- بعد أن نحصل على المزيج الكريمي الناعم يتم طحن المكونات باستعمال الهاند بلندر.
- بطحن المكونات يزيد قوام الخليط من المهلبية ويتم وضع الخليط في البولات المناسبة، والتزيين للمهلبية يكون باستعمال القليل من جوز الهند مع الزبيب والمكسرات المجروشة ومن ثم يتم وضع المهلبية بالثلاجة لتناولها باردة ومن الممكن أيضا تناولها وتكون دافئة وتعد من أسهل الوصفات التي يمكن عملها في البيت.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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