لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

المهلبية بالشعرية التي يتم عملها من خلال استخدام مكون أساسي وهو الشعرية من الحلويات البسيطة سهلة الإعداد في المنزل، حيث تبحث دوما ربة البيت عن وصفة سهلة من وصفات الحلويات التي من السهل توفير كل مكوناتها البسيطة والتي تتواجد أغلبيها في الببت ومن خلال ما يلي ذكره نتعرف على أهم المكونات التي من الممكن أن يتم استعمالها لتحضير وصفة متميزة من حلوى المهلبية سهلة التحضير، والتي تحتوي على كميات ممتازة، ومن الممكن أن يتم تحضيرها وق خطوات بسيطة نتحدث عنها فيما يأتي.

مكونات إعداد حلوي المهلبية بالشعرية

أسهل نوعيات الحلوى التي من الممكن أن يتم عملها في البيت حيث تتوفر المكونات التي تعمل على التيسير من الحصول على قوام مناسب للمهلبية ومن أهم لمقادير التي لا بد من توفرها لعمل الخليط ما يلي في النقاط الآتية، من الممكن أن نستعمل المكونات الآتية للحصول على أفضل قوام للمهلبية وعمل تحلية ذات طابع مميز ومن نوع الحلويات الشرقية، ومن أهم المكونات التي تلزم للتحضير ما يلي:

كوب من الشعرية.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من السمن البلدي.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب سكر بودرة.

كوبان من الحليب.

جوز هند، وزبيب ومكسرات مجروشة.

طريقة تحضير حلوي المهلبية بالشعرية

الخطوات التي تسهل من عمل المهلبية بالشعرية من الممكن اتباع الخطوات الآتية: