نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوبين من الدقيق هتحضري عدد كبير من بسكويت الزبدة في المنزل في المقال التالي

يعتبر بسكويت الزبدة من أنواع البسكويت الغربية المشهورة في العالم ويحبه الكبار والصغار وخاصة الأطفال لذلك يفضل الأمهات تحضيره لهم في المنزل ويعد سهل وسريع التحضير ومكوناته سهلة وبسيطة التحضير ويحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للجسم والصحة ويعطي الجسم طاقة ويمكن تناوله في الفطور أو بين الوجبات مع كوب من اللبن أو الشاي، ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق تحضير بسكويت الزبدة المختلفة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره. مقادير تحضير بسكويت الزبدة في المنزل كوبان ونصف من الدقيق الأبيض

225 جرام من الزبدة في درجة حرارة الغرفة

واحدة من البيض

ثلث كوب من السكر البني

نصف كوب من السكر الأبيض

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا

نصف ملعقة كبيرة من الملح طريقة تحضير بسكويت الزبدة في المنزل نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزبدة والسكر البني ونقوم بمزجهم مع بعض البعض.

ثم نضيف البيض والفانيليا مع الاستمرار في مزج المكونات مع بعضها ونضيف الدقيق والملح مع الاستمرار في الخلط.

بعد ذلك نخفف سرعة الخلاط ونترك المكونات لمدة دقيقتين حتى يختلط الدقيق مع المكونات تماما.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى ثلاثة أقسام ثم نلفها ونغلفها في كيس بلاستيك نظيف ونقوم بإدخالها إلى الثلاجة ونتركها لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نفرد العجينة على مكان مسطح بالنشابة ثم نرش على الوجه سكر.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى دوائر صغيرة الحجم أو مربعة باستخدام القطاعات الخاصة بالمعجنات ثم نستخدم أعواد خشبية أو خلات الأسنان لتزيين قطع البسكويت.

ثم نحضر صينية ونضع بها ورق زبدة ثم نرص قطع البسكويت بها ونقوم بإدخالها الفرن لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة حتى ينضج جيدا.

بعد أن ينضج البسكويت نخرج الصينية من الفرن ونضع البسكويت في أطباق التقديم ويقدم مع الشاي أو اللبن، وبالهنا والشفا. النصائح اللازمة لتحضير بسكويت الزبدة يجب أن تراعي النساء وضع كمية كبيرة من الزبدة حتى نحصل على قوام متجانس.

يعتبر اللبن من الأشياء التي تتسبب في جفاف البسكويت.

يفضل التأكد من حرارة الفرن قبل تسوية البسكويت. الوسوم عمر شويل - جدة بكوبين من الدقيق هتحضري عدد كبير من بسكويت الزبدة في المنزل - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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