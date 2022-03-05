نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تبيض وجهك في 10 دقائق بالمنزل؟ تبييض آمن للبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لتبيض الوجه من أول استعمال من خلال هذه الممقالة نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني أقوي مجموعة من الوصفات الطبيعي التي تعالج جميع مشاكل البشرة، حيث تعاني الكثير من السيدات الفتيات من ظهور مشاكل في الوجه من حبوب ونمش وبقع وغمقان، وعن طريق اتباع الخلطات الطبيعية ستلاحظين علاج جميع مشاكل البشرة تدريجيا بدون اضرار ا و اثار جانبية بعكس الكريمات التي تباع في مراكز التجميل.

وصفات لتبيض الوجه من أول استعمال

ماء الورد والليمون لتبييض الوجه هي من افضل الخلطات المجربة والسريعة في تبييض الوجه، حيث يعمل الليمون على تفتيح البشرة وازالة البثور والبقع التي تشكل طبقة ميتة على سطح الجلد، بينما يقوم ماء الورد على ترطيب البشرة بفعالية مذهلة.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

الطريقة

تخلط المكونات معا في وعاء بلاستيك. يوزع الخليط على الوجه والرقبة. يترك المزيج على الوجه حتي مرور 30 دقيقة. يشطف الوجه مرتين من كل اسبوع. تكرر العملية مرتين من كل اسبوع.

وصفة لتبييض الوجه في يومين

مع خلطة زيت الكافور ستصبح بشرتك أكثر اشراقا وحيوية، كما يساهم بشكل كبير في تبييض البشرة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الكافور.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر.

الطريقة

في وعاء نضع زيت الكافور مع كمية زيت اللافندر. نقوم بخلط المكونان معا جيدا جدا. نوزع الخليط على الوجه رقبة واليدين. نترك الخليط لمدة 20 دقيقة نشطف الوجه بالماء الفاتر. تكرر الخلطة اربع مرات من كل اسبوع.

خلطة زيت الخروع لتبييض الوجه

من أفضل الزيوت التي حققت نتيجة إيجابية في تبيض البشرة هو زيت الخروع الذي يلعب دورا هام وواضح في اخفاء وتغطية الندوب والبقع المتراكمة على سطح الجلد، فيعمل بفاعلية على تبييض الوجه.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع

ملعقة من الزبادي.

الطريقة

نخلط زيت الخروع مع الزبادي في إناء.

نوزع المزيج على كامل البشرة سولء الوجه والرقبة واليدين.

بعد مرور ساعة يشطف الخليط بالماء الدافيء.

تكرر العملية ثلاثة مرات من كل اسبوع.