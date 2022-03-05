وصفات تفتيح البشرة طبيعية من مطبخك رجعي بشرتك تتنفس من جديد

نقدم لكم وصفات تفتيح البشرة طبيعية وآمنة من مطبخك سوف تحصلين على بشرة شابة ومشرقة وسوف تعيدي الحياة من جديد إلى بشرتك بعد أن أصبحت البشرة شاحبة وبها الكثير من المشاكل وأصبحت غير موحدة اللون، من خلال تلم الوصفات الطبيعية سوف تستعيدي بشرتك من جديد دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل أو الحاجة إلى شراء مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة، سوف تحصلين على بشرة بيضاء كالزجاج وأيضًا بشرة صحية وتتنفس.

وصفات تفتيح البشرة طبيعية

تزداد محركات البحث يوميًا بعد يوم عن طريق تفتيح البشرة طبيعيًا بمكونات متوفرة وفعالة للعناية بالبشرة ونحن في هذا المقال سوف نقدم لك سيدتي مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها وأيضًا إزالة التجاعيد من البشرة والتخلص من البثور والحبوب.

وصفة الزبادي والعسل لتفتيح البشرة

3 ملاعق من اللبن الزبادي.

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

اغسلي بشرتك قبل أي شيء للتخلص من مساحيق التجميل أو أي زيوت أو كريمات عالقة بالبشرة. اخلطي الزبادي مع العسل في وعاء. ثم خذي من الخليط ووزعي على بشرتك مع تدليك خفيف للبشرة لمدة 5 دقائق. ثم اتركي الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة. بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء البارد. كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفات تفتيح البشرة بالشوفان

يعد الشوفان من المواد الطبيعية الممتازة التي تحتوي على الكثير من المعادن التي تغذي البشرة وتعطي البشرة حيوية وإشراق وتعمل على إزالة البقع الداكنة في الوجه والتخلص من أي لون غامق في البشرة وسوف نحتاج إلى المكونات الآتية من أجل إعداد ماسك الشوفان للبشرة.

5 ملاعق كبيرة من الشوفان الحب.

10 ملاعق من الماء الدافئ.

طريقة تفتيح البشرة بالشوفان