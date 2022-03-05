كيفية إعداد الشاورما في البيت بالطريقة الشامية اللذيذة.. وسر التوابل المستخدمة

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كيفية إعداد الشاورما، تعد الشاورما من أفضل المأكولات السورية التي يتم صنعها في جميع البلدان لكن أهمها على الإطلاق هي سوريا والتي نطبق الوصفة وطريقة التحضير من بلد المنشأ وهي سوريا لذلك يجب أن نعرض الوصفة حتى يتم صنعها في مختلف المنازل وذلك بسبب معرفتنا برغبة وحب الجميع للشاورما وأيضا رغبتهم فى معرفة طريقة التحضير وما المكونات اللازمة لكى يتم صنع الشاورما بطريقة ناجحة.
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مكونات الشاورما
سوف نذكر طريقة تحضير شاورما الدجاج والتي تعد من أشهر أنواع الشاورما التي تعد فى مختلف المطاعم السورية المشهورة لذلك فإن المكونات المستخدمة في صنع هذه الوصفة هي:
- احضر نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية تماما من العظام.
- احضر من زيت الزيتون حوالي نصف كوب.
- ومن عصير الليمون عليك أن تحضر نصف كوب أيضا.
- احضر البهارات التي تستخدم فى صنع الشاورما.
- احضر نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح والفلفل الأحمر الحار.
- احضر طماطم وعليك أن تقطعها شرائح.
- قم بتحضير علبة من الزبادي.
- قم بتحضير أحد أنواع المخلل ومن الأفضل أن تحضر مخلل الخيار.
- قم بتحضير الخس وعليك أن تفرمه.
- لكى تحضر الخبز عليك أن تجلب ثلاث أكواب دقيق.
- احضر كوبان من الماء ونصف ملعقة ملح وملعقة سكر وملعقة خميرة وأخيرا بيضة واحدة.
طريقة تحضير الشاورما
- عليك أن تحضر وعاء ثم قم بوضع صدور الدجاج وقم بإضافة الليمون والزيت والبيض والحليب والبهارات.
- عليك أن تترك الدجاج في هذه التتبيلة لمدة يوم كامل حتى تتشبع جيدا.
- بعد ذلك قم بوضع طاسة على النار بها زبدة ثم عليك أن تضع الدجاج وقلبه جيدا حتى ينضج.
- عليك أن تقطع الدجاج شرائح طويلة.
- لكي تحضر الخبز عليك أن تضع الوعاء وتقوم بإسقاط الدقيق والماء والخميرة والملح والسكر والبيض.
- عليك أن تخلط هذه المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة.
- احضر العجينة وقم بتقطيعها على شكل كرات واحضر كل كرة وقم بفردها حتى تصبح دائرة الحجم.
- احضر صاج ثم قم بوضع العجينة به في الفرن وعليك أن تخرجها بعد أن تنضج.
- اخرج الخبز ثم قم بإضافة الدجاج والخس والطماطم والثوم وبعد ذلك قم بلف الخبز وضعها مرة أخرى على الصاج في الفرن.
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