كيفية إعداد الشاورما في البيت بالطريقة الشامية اللذيذة.. وسر التوابل المستخدمة

كيفية إعداد الشاورما، تعد الشاورما من أفضل المأكولات السورية التي يتم صنعها في جميع البلدان لكن أهمها على الإطلاق هي سوريا والتي نطبق الوصفة وطريقة التحضير من بلد المنشأ وهي سوريا لذلك يجب أن نعرض الوصفة حتى يتم صنعها في مختلف المنازل وذلك بسبب معرفتنا برغبة وحب الجميع للشاورما وأيضا رغبتهم فى معرفة طريقة التحضير وما المكونات اللازمة لكى يتم صنع الشاورما بطريقة ناجحة.

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مكونات الشاورما

سوف نذكر طريقة تحضير شاورما الدجاج والتي تعد من أشهر أنواع الشاورما التي تعد فى مختلف المطاعم السورية المشهورة لذلك فإن المكونات المستخدمة في صنع هذه الوصفة هي:

احضر نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية تماما من العظام.

احضر من زيت الزيتون حوالي نصف كوب.

ومن عصير الليمون عليك أن تحضر نصف كوب أيضا.

احضر البهارات التي تستخدم فى صنع الشاورما.

احضر نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح والفلفل الأحمر الحار.

احضر طماطم وعليك أن تقطعها شرائح.

قم بتحضير علبة من الزبادي.

قم بتحضير أحد أنواع المخلل ومن الأفضل أن تحضر مخلل الخيار.

قم بتحضير الخس وعليك أن تفرمه.

لكى تحضر الخبز عليك أن تجلب ثلاث أكواب دقيق.

احضر كوبان من الماء ونصف ملعقة ملح وملعقة سكر وملعقة خميرة وأخيرا بيضة واحدة.

طريقة تحضير الشاورما