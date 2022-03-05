طريقة تحضير اللانشون في البيت.. لا حرمان لأولادك بعد اليوم من الساندويتشات التي يعشقونها

طريقة تحضير اللانشون في البيت، من أكثر الأكلات التي يحبها جميع الأطفال هي اللانشون لكن نعلم جميعا أنه من الصعب شراء اللانشون من الخارج ويكون صحي بنسبة كبيرة وجميعنا نخشى كثيرا على أطفالنا لذلك سوف نذكر لكم أفضل الوصفات التي تمكنكم جميعا من صنع اللانشون في المنزل بعدة طرق مختلفة ونكهات مختلفة أيضا لكن بالتأكيد جميع النكهات مذاقها رائع جدا وتمكنك من صنع اللانشون بصورة مستمرة دون أن يمل الأطفال.

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مكونات عمل اللانشون البيتي

لكي تستطيع أن تصنع اللانشون بطريقة ناجحة عليك أن تحضر جميع المكونات التي سوف نذكرها لأن جميعهم يشاركون في صنع اللانشون حتى يخرج ناجح وله مذاق رائع:

احضر من اللحمة المفرومة نصف كيلو.

قم بتحضير حوالي أربعة ملاعق من الجبنة التي يجب أن تكون كريمية.

احضر البيض ثم قم بفصل البياض عن صفار البيض.

احضر ثلاث بيضات.

ومن البابريكا عليك أن تحضر ثلاثة ملاعق.

احضر من البصل البودر ملعقة كبيرة الحجم.

ومن الثوم المهروس ملعقة كبيرة.

قم بتحضير ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من الملح.

احضر من مرقة الدجاج مكعب.

ملعقة قرفة.

أوراق لورا.

طريقة تحضير اللانشون