مش هتبطلي تعمليها.. الجبنة الرومي الإقتصادية في المنزل عملت من كيلو لبن 3 كيلو جبنة بطعم أحلي من الجاهزة

طريقة عمل الجبنة التركي الرومي من أهم الطرق المبحوث عنها بكثافة من قبل كل أم وكل ربة منزل تود أن تقوم بتحضير هذا النوع من أنواع الأجبان المتميزة، والتي يفضلها العديد من الأشخاص وتفضل ربات البيوت أن تقمن باستعمالها في إعداد حشوات السندويتشات للمدارس والرحلات، ولكن هناك ما يمنع من كثرة استعمال الأجبان المصنعة، وهذا ما يرجع إلى بعض الإضافات، والتي ينبغي عدم إدخالها باستمرار للجسم البشري، فدعت الحاجة للبحث عن أفضل الطرق الممكنة والتي من خلالها يكون من السهل على كل ربة بيت أن تقوم بالتحضير للجبن التركي بأقل وقت وجهد وأبسط الإمكانات في منزلك وهذا ما نهتم بعرضه فيما يلي.

طريقة عمل الجبنة التركي الرومي

طريقة عمل الجبنة التركي من أقوى ما يمكن أن يتم اتباعها لعمل أفضل نوع من الجبن التركي الرومي وبسرعة وبأقل الإمكانات فقط ينبغي أن تتوفر بعض المكونات المنزلية، ومن أهم تلك المقادير الأساسية واتي من الممكن أن تستخدم لعمل الجبن ما يلي في النقاط القادمة:

مكونات لعمل الجبن الرومي

من الممكن أن يتم التحضير للجبن الرومي بالاستعانة بالمكونات الآتية:

لتر من الحليب.

بطاطس مسلوقة.

رشة من الملح.

ربع كوب من الحليب الرائب.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الزبادي.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الخل.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير للوصفة

من أسهل الخطوات التحضيرية المتبعة ما يلي: