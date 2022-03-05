اصبغي شعرك باللون الأشقر الذهبي الجذاب طبيعياً بأحدث الألوان العصرية

صبغ الشعر طبيعياً بالمنزل بأحدث الألوان العصرية، قد تبحث الكثير من النساء والفتيات عن طرق ووصفات طبيعية لصبغ الشعر بالمنزل بأحدث الألوان العصرية التي تناسب الموضة، فالشعر تاج المرأة فتحاول جاهدة الاهتمام به واتباع أخر صيحات الموضة، ولكن بطرق طبيعية وأمنه على الشعر، وذلك لأن الصبغات الكيماوية تضر بصحة الشعر وتسبب تلف وتقصف شديد يتبع لفترة طويلة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم كيفية صبغ الشعر طبيعياً بالمنزل بأحدث الألوان العصرية فتابعونا في السطور التالية.

صبغ الشعر طبيعياً باللون الأشقر الجذاب

تعمل الصبغات الطبيعية على منح الشعر التغذية المطلوبة، وتساعد في لمعانه وتقويته وحمايته من التلف والجفاف والتساقط، وذلك بالإضافة إلى كونها من صيحات الموضة، حيث يعد اللون الأشقر من الألوان المواكبة لأحداث العصر، ومن الألوان الجمالية التي يعشقها بعض الفتيات، فقد تلجأ لصالون التجميل لصبغ الشعر باللون الأشقر، وقد تكون الصبغة التجارية تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر، وفي مقالنا هذا سوف نذكر لحضراتكم طريقة صبغ الشعر بهذا اللون العصري بمكونات طبيعية أمنة موجودة في كل منزل ولا داعي للحاجة إلى صالون التجميل، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على المكونات وطريقة التحضير.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

إليكم المكونات المستخدمة في الصبغة وطريقة التحضير بالخطوات التالية:

في وعاء مناسب يتم خلط عدد ١٠ ملاعق من الحناء مع حوالي ربع كوب من الكركم الناعم وعصير ليمون وربع كوب خل تفاح ومقدار مناسب من الماء ويتم التقليب جيداً حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط متماسك.

بعد ذلك يتم وصغ الصبغة وتوزيعها على الشعر كلها بواسطة فرشاة مناسبة.

تترك الوصفة على الشعر حوالي ساعة تقريباً أو حتى الحصول على درجة اللون المطلوبة، بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بواسطة الماء والبلسم المناسب لنوع الشعر.

يتم تكرار الوصفة عند الحاجة، وذلك لأن جميع المواد المستخدمة بها طبيعية وأمنه على الشعر.

العناية بالشعر المصبوغ

عليك عدم التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة.

عدم غسلة كثيراً بل يكفي مرتين أسبوعياً.

استخدام كريمات وزيوت مرطبة.

عدم استخدام الإستشوار كثيراً على الشعر حتى لا يبهت لون الصبغة.

عليك العناية بالشعر قدر الإمكان.

مراعاة تجفيف الشعر وعدم النوم به وهو مبلل.

مراعاة درجة حرارة الماء عند الغسيل.

في نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم كيفية صبغ الشعر طبيعياً بالمنزل بأحدث الألوان العصرية، ولمزيد من الوصفات الطبيعية برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.