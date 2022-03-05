نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض ناصع.. أقوى كريم طبيعي لتفتيح اليدين والرجلين بمكونات منزلية في المقال التالي
كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين، هناك الكثير من الكريمات الطبيعية التي تحضر بمكونات ومواد غذائية تمتلك قدرة فعالة في تفتيح لون الجلد وتبييض بشرة الوجه والجسم، ومن أبرز تلك الكريمات التي تبحث عنها معظم النساء هي الكريمات التي تساهم في تفتيح بشرة اليدين والرجلين، هاتين المنطقتين اللاتي تتعرضن للشمس والهواء والأتربة والعديد من العوامل البيئية والكيميائية بصفة مستمرة مما تتسبب في اسمرار هذه المناطق وجعلها جافة، ولذلك سوف نشارك معكم اليوم أقوى كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين بمكونات بسيطة وغير مكلفة، تابعونا عبر هذا المقال لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.
كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين
من أقوى أنواع الكريمات الطبيعية المبيضة لليدين والرجلين هو كريم الألوفيرا التي يعطي نتيجة فعالة وسحرية في التفتيح، بالإضافة لكريم النشا والزبادي، وكريم الحليب وماء الورد السحري، وكريم الخيار، تلك المكونات تعطي نتيجة فعالة ومرضية للشخص، كما أن تلك المكونات تمنح البشرة اللمعان والإشراق والنشاط، وتعد عامل قوي في التخلص من البثور والحبوب.
كريم الألوفيرا وزيت الزيتون
- خلط ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا في نصف كوب من زيت الزيتون.
- إضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد إلى المكونات السابقة ثم تمزج جيداً.
- تدليك اليدين والرجلين بخليط هذا الكريم ثم يترك لمدة نصف ساعة.
- شطف اليدين والرجلين بالماء الفاتر والشاور جل، ثم يوضع كريم مرطب.
كريم الحمص والخيار
- مزج ملعقة كبيرة من الحمص المطحون مع ملعقتين كبيرتين من عصير الخيار في بوله صغيرة.
- إضافة ملعقة كبيرة ونصف من الزبادي إلى الحمص والخيار، ثم تمزج المكونات مع بعضها جيداً.
- توزيع الكريم على منطقة اليدين والرجلين وكعب القدمين، ثم يترك لمدة نصف ساعة.
- غسل اليدين والرجلين من آثار الكريم بالماء الفاتر والصابون.
كريم النشا والعسل
- تحضير بوله صغيرة ويوضع فيها ملعقة كبيرة من نشا الذرة، ثم يضاف إليها قطرات من العسل.
- مزج النشا مع العسل جيداً ثم يخلط معها ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة من الحليب.
- تقليب المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على قوام كريمي متماسك.
- وضع الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة قبل أن تشطف بالماء الفاتر والجل السائل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبياض ناصع.. أقوى كريم طبيعي لتفتيح اليدين والرجلين بمكونات منزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.