لبياض ناصع.. أقوى كريم طبيعي لتفتيح اليدين والرجلين بمكونات منزلية

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين، هناك الكثير من الكريمات الطبيعية التي تحضر بمكونات ومواد غذائية تمتلك قدرة فعالة في تفتيح لون الجلد وتبييض بشرة الوجه والجسم، ومن أبرز تلك الكريمات التي تبحث عنها معظم النساء هي الكريمات التي تساهم في تفتيح بشرة اليدين والرجلين، هاتين المنطقتين اللاتي تتعرضن للشمس والهواء والأتربة والعديد من العوامل البيئية والكيميائية بصفة مستمرة مما تتسبب في اسمرار هذه المناطق وجعلها جافة، ولذلك سوف نشارك معكم اليوم أقوى كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين بمكونات بسيطة وغير مكلفة، تابعونا عبر هذا المقال لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين

من أقوى أنواع الكريمات الطبيعية المبيضة لليدين والرجلين هو كريم الألوفيرا التي يعطي نتيجة فعالة وسحرية في التفتيح، بالإضافة لكريم النشا والزبادي، وكريم الحليب وماء الورد السحري، وكريم الخيار، تلك المكونات تعطي نتيجة فعالة ومرضية للشخص، كما أن تلك المكونات تمنح البشرة اللمعان والإشراق والنشاط، وتعد عامل قوي في التخلص من البثور والحبوب.

كريم الألوفيرا وزيت الزيتون

خلط ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا في نصف كوب من زيت الزيتون.

إضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد إلى المكونات السابقة ثم تمزج جيداً.

تدليك اليدين والرجلين بخليط هذا الكريم ثم يترك لمدة نصف ساعة.

شطف اليدين والرجلين بالماء الفاتر والشاور جل، ثم يوضع كريم مرطب.

كريم الحمص والخيار

مزج ملعقة كبيرة من الحمص المطحون مع ملعقتين كبيرتين من عصير الخيار في بوله صغيرة.

إضافة ملعقة كبيرة ونصف من الزبادي إلى الحمص والخيار، ثم تمزج المكونات مع بعضها جيداً.

توزيع الكريم على منطقة اليدين والرجلين وكعب القدمين، ثم يترك لمدة نصف ساعة.

غسل اليدين والرجلين من آثار الكريم بالماء الفاتر والصابون.

كريم النشا والعسل