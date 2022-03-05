نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي على طريقة عمل عجينة الحليب الهشة لجميع انواع المخبوزات والمعجنات في المقال التالي
تعد افضل مميزات عجينة الحليب أنها عجينة هشة يسهل تناولها بشكل دائم دون الخوف من حدوث أضرار في المعدة مثل التي تحدث أثناء تناول المعجنات الثقيلة، كما يمكن استخدام عجينة الحليب في تشكيل عدد كبير من أنواع المعجنات المختلفة، حيث يمكن صنع الفطائر المختلفة من خلال تلك العجينة الهشة والتي تشبه كثيراً عجينة المخبوزات والمعجنات الجاهزة التي تباع داخل الأفران في الخارج، حيث أن عجينة اللبن تتميز بالخفة والهشاشة التي تجعل منها عجينة مميزة، ومع البحث الدائم حولها من قبل ربات البيوت لتحضيرها في المنزل نقوم الان بتقديم طريقة عمل عجينة الحليب بالشكل الصحيح والسريع لها من خلال السطور القادمة.
مكونات طريقة عمل عجينة الحليب
نقوم بتوفير طريقة لصنع عجينة الحليب بعدة مكونات سهلة و متوافرة داخل البيوت، وذلك لكي تستخدم في صنع المعجنات المختلفة وتصنيعها بشكل خفيف على المعدة، وذلك من خلال إحضار بعض المكونات التالية:-
- 5 أكواب معيارية من الدقيق الخاص بالمخبوزات.
- نصف كوب حليب سائل دافئ.
- ملعقة سكر أبيض.
- رشة من الملح.2 ملعقة خميرة
- 5 ملاعق من مسحوق الحليب البودر.
- نصف كوب من الزيت.
طريقة عمل عجينة الحليب
تنتشر في تلك الفترة طريقة عمل عجينة الحليب في مواقع كثيرة، ولكن يصعب إحضار مكوناتها، لهذا نوفر طريقة بسيطة بمكونات بسيطة لكي تقومي بصنع العجينة داخل المنزل بطريقة سهلة وسريعة لا تتعدى العشر دقائق، حيث تأتي خطوات العجينة كما يلي:-
- قومي أولاً بنخل كمية الدقيق بشكل جيد.
- ضعي الدقيق المنخول في وعاء جاف ونظيف ثم أضيفي لها كمية السكر ورشة الملح مع إضافة مسحوق الحليب البودر.
- قومي بخلط المكونات السابقة من خلال تحريكها بواسطة ملعقة خشبية.
- ضعي المزيج السابق في العجان الكهربائي ثم اضيفي له كمية الحليب السائل.
- قومي بعجن المكونات بواسطة العجان أو من خلال الطريقة اليدوية بواسطة اليدين.
- استمري بعجن المكونات حتى تحصلي على عجينة لينة ولمدة لا تقل عن خمس دقائق إلى عشر دقائق.
- عندما تحصلين على عجينة لينة قومي بإضافة كمية الزيت واعيدي العجن مرة اخرى
- اتركي العجينة في كيس نظيف مدهون بالزيت في مكان دافيء حتى تساعديها على التحمير.
- عندما يتضاعف حجم العجينة قومي بتقطيعها لقطع صغيرة تتناسب مع المعجنات التي تريدينها.
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