نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الليمون الصحية فيتامين سي طبيعي متخفي في شكل حلوى يحبها الأبناء كثيراً في المقال التالي
تعتبر كيكة الليمون واحدة من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بالمذاق الشهي والفوائد العديدة حيث تعتبر فيتامين سي طبيعي وتعمل على رفع مناعة أسرتك كما أن سيحبها أطفالك كثيراً، بالإضافة لسهولة التحضير في المنزل، وترغب كل أم في أن تقدم إلى أفراد أسرتها أفضل الوصفات بالتحديد الحلوى ذاا القيم الغذائية العالية بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحضير كيكة الليمون الصحية والمفيدة في البيت بحرفية عالية، ونرجوا من حضراتكم متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.
تحضير كيكة الليمون المفيدة في البيت
يتم تحضير كيكة الليمون بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق كما أنها متوفرة في المنزل بشكل دائم وتتبعوا معنا في المقال التالي مقادير تحضير كيكة الليمون.
مكونات كيكة الليمون المفيدة
- كأسان إلا ربع الكأس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات.
- ملعقتان من البيكنج باودر.
- أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من بشر الليمون.
- ربع كأس من الزبدة السائلة.
- ربع كأس من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كأس من عصير الليمون.
- كأس إلا ربع من السكر.
مقادير تحضير صوص الليمون
- نصف كأس من المياه.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- كأس من السكر الناعم.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
خطوات تحضير كيكة الليمون
يتم تحضير كيكة الليمون بخطوات بسيطة للغاية كما أنها لا تستغرق وقت في التحضير وتلك الخطوات هي كلًا من التالي.
طريقة تحضير كيكة الليمون الصحية
- يتم الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه كلًا من البيض والسكر والفانيليا ويتم خلطهم جيدًا مع بعضهم البعض لحين أن يتم الحصول على قوام هش.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الزيت والزبدة وبشر الليمون ويتم الخلط لمدة خمسة دقائق.
- يتم بعد ذلك خلط كلًا من الدقيق والبيكنج باودر والملح ثم يتم اضافتهم إلى خليط البيض وعصير الليمون بشكل تدريجي.
- يتم الحصول على قالب للكيك ويتم دهنه بالزبدة ورشه بالدقيق ثم يتم صب الخليط به.
- القيام بوضع القالب في الفرن في الرف الأوسط وتركه لمدة ساعة إلا ربع لحين النضج.
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