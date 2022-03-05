سر مفعول كريم القهوة والنشا المعجزة لتقشير وتبيض الوجه وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت في 3 أيام

كريم القهوة والنشا لتبيض البشره والجسم من أهم أنواع المستحضرات الطبيعية والتي من الممكن أن تعمل على الإزالة التامة لكل عيوب البشرة، والتخلص من الكثير من عيوب الجلد والتصبغ الظاهر على سطح الوجه نتيجة لتعرض للعديد من العوامل الخارجية التي تؤثر بالسلب على حيوية البشرة، ومن الممكن أن يتم التحضر للخليط من خلل الاستعانة بالمكونات الآتية والتي تساعد في الحصول على البشرة خالية تماما من أي مظهر باهت أو شاحب، وإليكم أهم المكونات الأساسية للتخلص تماما من أثر تصبغ الجلد وأهم الخطوات لعمل تلك الخلطة المبيضة.

كريم القهوة والنشا لتبيض البشره والجسم

كريم القهوة والنشا لتبيض البشرة من الممكن أن يتم تحضيره من خلال الاستعانة بمكونات منزلية بسيطة أثبت العديد من خبراء التجميل أن تلك المكونات لها القدرة على إزالة الشحوب وإزالة الطبقة السطحية من الجلد والتخلص من بهتان الجلد، ومن خلال ما يلي توضيح لأهم المكونات الأساسية، والتي من الممكن أن تساعد في تبييض الجلد وبفعالية وبدون أي آثار جانبية.

مكونات لعمل كريم القهوة والنشا

لتبيض البشرة والجسم من الممكن أن نستخدم المكونات الآتية، وهذا ما يكون للحصول على أفضل نتيجة على البشرة لتكون خالية من التجاعيد وبمظهر فاتح، والمكونات تكون كما يلي:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

طريق التحضير للوصفة

من أسهل ما يمكن اتباعه للحصول على تلك التركيبة ما يلي: