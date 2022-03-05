كريم الشبه وماء الورد أقوي مزيل عرق طبيعي في البيت يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين

بملعقة نشا عمل مزيل عرق طبيعي من أهم الطرق التي من خلالها سيكون من السهل على مختلف الفتيات والسيدات أن تقمن بصنع مزيل عرق طبيعي في البيت للتخلص من مشكلة التعرق الزائد، وتلك الوصفة تعتبر من الوصفات المثالية والتي من الممكن أن تعمل على إزالة أي أثر للتعرق، وهذا ما يكون للتخلص أيضا من أي روائح قد تكون نفاذة وكريهة، ومن الممكن من خلال تطبيقك لتلك الوصفة أن تستغني تماما عن الاستعمال لأي مزيل للعرق يحوي مكونات كيميائية خطيرة، ومن خلال الآتي نوضح أفضل مزيلات التعرق الطبيعية.

بملعقة نشا عمل مزيل عرق طبيعي

ملعقة واحدة من النشا لعمل مزيل عرق تساعد في التخلص من العرق المفرز بشكل كبير حيث يعاني الكثير من الأشخاص معاناة كبيرة مع التعرق الشديد الذي قد يظهر على الجلد نتيجة العرق، وإزالة أي أثر للروائح التي تنتج من الإفرازات العرقية ومن أهم مزيلات العرق الطبيعية ما يلي:

وصفة النشا لإزالة العرق:

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

قطرات من الليمون.

زيت ياسمين.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من جل الصبار.

بودرة تلك.

طريقة التحضير

ما عليك سوى الإذابة للفازلين تماما والتخلص من أي تواجد للتكتلات ثم تقومي بإضافة النشا مع الليمون ومن ثم يتم الخلط الجيد وإضافة بقية المكونات للحصول على الكريم الملائم للفرد على البشرة بعد غسلها وتجفيفها تماما من الماء.

وصفة الشبة للقضاء على التعرق الزائد

ملعقة من الشبة.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من المسك.

ملعقة من زيت اللافندر.

ملعقة من الدقيق.

ماء الورد

طريقة التحضير للخليط

من الممكن أن يتم الخلط الجيد ما بين كل المقادير في وعاء يكون مناسب ويتم الخلط بشكل مستمر حتى تحصلي على خلطة كريمية غنية بالمغذيات والمكونات التي تحد من الإفراز العرقي المفرط، ومن خلال التطبيق للخليط بمواضع التعرق التي تزيد إفرازاتها العرقية بالجسم نحصل على أفضل نتيجة ومنع للتعرق الزائد لما يزيد عن ثمان ساعات، وتلك أهم المزايا لوصفة الشبة المميزة المزيلة للعرق.