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عمر شويل - جدة فطائر اللحم الشهية بمكونات غير مكلفة والطعم أحلى من الجاهز - ثقفني
مكونات فطائر اللحم
تعتبر فطائر اللحم من أكثر أنواع الفطائر المحببة لدى الكثيرون وخاصة الأطفال لمذاقها الطيب وقوامها الخفيف، كما أنها سهلة التحضير في المنزل ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة فمثلاً يمكن حشوها باللحمة والبصل أو الخضار أو الجبن، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل فطائر اللحم الشهية بمكونات بسيطة وغير مكلفة والطعم أحلى من الجاهز.
مكونات فطائر اللحم
الحشوة
- 2 بصلة كبيرة مفرومة.
- 2 فلفل أحمر حلو مفروم.
- 1 فلفل أخضر حلو مفروم.
- ربع كيلو لحمة مفرومة ناعم (250 جرام).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
العجينة
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة ملح.
- بياض بيضة واحدة بحرارة الغرفة.
- 4 أكواب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.
لدهن الوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة من الحليب.
- نصف ملعقة صغيرة من النسكافيه.
- سمسم.
طريقة التحضير
- نضع الزبدة والبصل المفروم والفلفل الأحمر والأخضر في طاسة ساخنة على نار متوسطة مع التقليب لمدة دقيقتين ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب حتى يتغير لونها.
- ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبابريكا ونقلب جيداً وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج تماماً ثم نطفئ النار.
- لتحضير العجينة: نضع الماء الدافئ والسكر والخميرة في إناء عميق ثم نضيف الزبادي والزيت النباتي وبياض البيضة والملح ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها تماماً.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- ثم نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة 45 دقيقة حتى يتضاعف حجمها.
- نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم وتوضع في صينية مبطنة بقليل من الدقيق ثم تغطي بكيس بلاستيك لمدة عشر دقائق حتى يسهل فردها.
- نفرد كرات العجين على شكل دائرة ثم نضع ملعقة كبيرة من الحشوة ونلفها رول وقبل الوصول إلى الطرف الآخر نقوم بعمل فتحات بواسطة سكين ونكمل لف الرول ونغلق الأطراف جيداً.
- نضع كرات العجين بعد تشكيلها في صينية مدهونة بالزيت، وتترك في مكان دافئ لمدة 20 دقيقة قبل الخبز، ثم ندهن الوجه بخليط صفار البيض والحليب والنسكافيه وتزين بقليل من السمسم.
- ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ لون ذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن ونغطيها بفوطة نظيفة وتترك لتبرد قليلاً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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