نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من السمسم اعملي أحلى سمسمية تذوب في الفم في البيت مثل الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد السمسمية من الحلويات الشهية والمشهورة التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم مميز ورائع وتذوب في الفم، ويعرف عن السمسم بفوائده الكثيرة للجسم حيث أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي السمسم والسكر والفانيليا ومكونات آخرى، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل السمسمية الشهية في البيت.

مقادير عمل السمسمية

لتحضير سمسمية ناجحة يجب توافر هذه المكونات البسيطة وغير المكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من السمسم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير السمسمية بطعم رائع وبطريقة بسيطة وغير متعبة بدلا من شراءها من الخارج يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل السمسم جيداً بالماء، ثم نقوم بتصفيته وتجفيفه. بعد ذلك نقوم بوضع السمسم في صينية الفرن للتحميص ثم ندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي. ثم نقوم بإحضار طاسة ونضع بها الماء مع السكر وعصير الليمون ونتركه يغلي لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة. بعد ذلك نقوم بسكب الخليط على السمسم مع رشه بالفانيليا، ثم نقلبه بملعقة خشبية. ثم نقوم بصب خليط السمسمية في صينية ونسطحها بورق الألومنيوم مع تركه ليبرد لمدة لا تقل عن ٥ دقائق. بعد ذلك نقوم بتقطيع السمسمية إلى قطع صغيرة كالمربعات، بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق سمسمية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد السمسم للجسم

هناك عدة فوائد السمسم على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساهم في مكافحة السرطانات، كما يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم.

يعزز صحة العظام ويمنع من الإصابة بهشاشة العظام أو الكسور.

تحسين عملية الهضم ويقلل من الإصابة بتصلب الشرايين والجلطة القلبية.

يحسن عملية الهضم ويقلل فرصة الإصابة بالإسهال.

فوائد الليمون على الجسم

هناك عدة فوائد لليمون على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يساعد على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

ينعش رائحة الفم ويتخلص من الروائح الكريهة.

يستخدم في الكثير من المستحضرات الطبية للبشرة كما يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ.

له قدرة كبيرة في حرق الدهون وإزالة الشحوم من الجسم.

طريقة عمل كيكة الشربات

نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بوضع الزبدة مع السكر ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الزبادي مع الخلط المستمر لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى في المضرب الكهربائي، مع إضافة رشة من الفانيليا والاستمرار بالخفق. ثم نقوم بإضافة الخل، بعد ذلك نحضر بولة ونخلط بها الدقيق مع البيكنج بودر ونضيفه إلى المضرب الكهربائي بشكل تدريجي حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، تدهن الصينية بالزبدة ثم نرشها بالدقيق حتى لا تلتصق بالصينية ونسكب الخليط بها. ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة ٤٠ دقيقة حتى تنضج ثم نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات ويجب أن يكون بارد حتى نحصل على كيك شهي ورائع. بعد ذلك نقوم بتقطيع الكيك ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.

فوائد البيض على الصحة

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-