نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل وجبة كرات اللحم مع شرائح الباذنجان الشهية فى الفرن في المقال التالي
تعد وجبة كرات اللحم مع شرائح الباذنجان من الوجبات المفيدة، وذلك لأنها تحتوى على مكونات مغذية جداً ومفيدة لصحة الأجسام، كما انها تعد من الأكلات الاقتصادية والموفرة على ربة المنزل وتساعدها فى تدبير مصاريف الشهر، وكذلك تعد كنوع من التجديد فى طرق عمل الباذنجان بأشكال مختلفة عن القلي وكذلك صحية جداً، كما أنها تعد من الوجبات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية من البروتين الموجود فى اللحم والفيتامينات الموجودة فى الخضروات كالبادنجان والفلفل الأخضر والطماطم، فيمكن تقديمها كوجبة غداء أو عشاء خفيفة وصحية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير وجبة كرات اللحم مع شرائح الباذنجان بالتفصيل.
مكونات وجبة كرات اللحم مع شرائح الباذنجان
تحتوي وجبة كرات اللحم مع شرائح الباذنجان على مكونات بسيطة وغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها فيمايلي:
- ١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.
- ٥ حبة من الباذنجان.
- ٢ قرن من الفلفل الأخضر الحار.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٢ قرن من الفلفل الأحمر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٣ ثمرة من الطماطم.
- كوب من عصير الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل وجبة كرات اللحم مع شرائح الباذنجان سهلة جداً ولا يأخذ تحضيرها وقت كبير وهى كالتالي:
- أولاً نقوم بغسل البادنجان جيداً ونقطعه الى شرائح سميكة ونضعه فى بولة ونرش علي الملح ونتركه قبل التحضير بفترة طويلة.
- ونحضر وعاء آخر ونضع به اللحم المفروم ونضيف عليه الملح والبهارات من الفلفل والكزبرة ونعجنهم مع بعض كويس.
- نقوم بتكوير اللحم الى كرات متوسطة الحجم.
- بعد ذلك نغسل البادنجان من الملح جيداً.
- نحضر صينية مربعة أو مدورة حسب الرغبة وونرص بها كرة من اللحم وبجانبها شريحة من الباذنجان بالطول أو بالعرض حتى ننتهى من الكمية كلها.
- ثم نقطع الفلفل الاحمر والأخضر والطماطم إلى قطع صغيرة ونضعها بين صفوف اللحم والبادنجان.
- بعد ذلك نسكب عليهم عصير الطماطم المتبل بالملح والبهارات.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٥٠ لمدة ٤٥ دقيقة حتى تنضج.
- بعد اخراجها من الفرن نغطيها شوية ثم تقدم وبالف هنا وشفا.
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