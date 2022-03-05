طريقة عمل وجبة كرات اللحم مع شرائح الباذنجان الشهية فى الفرن

تعد وجبة كرات اللحم مع شرائح الباذنجان من الوجبات المفيدة، وذلك لأنها تحتوى على مكونات مغذية جداً ومفيدة لصحة الأجسام، كما انها تعد من الأكلات الاقتصادية والموفرة على ربة المنزل وتساعدها فى تدبير مصاريف الشهر، وكذلك تعد كنوع من التجديد فى طرق عمل الباذنجان بأشكال مختلفة عن القلي وكذلك صحية جداً، كما أنها تعد من الوجبات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية من البروتين الموجود فى اللحم والفيتامينات الموجودة فى الخضروات كالبادنجان والفلفل الأخضر والطماطم، فيمكن تقديمها كوجبة غداء أو عشاء خفيفة وصحية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير وجبة كرات اللحم مع شرائح الباذنجان بالتفصيل.

مكونات وجبة كرات اللحم مع شرائح الباذنجان

تحتوي وجبة كرات اللحم مع شرائح الباذنجان على مكونات بسيطة وغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها فيمايلي:

١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

٥ حبة من الباذنجان.

٢ قرن من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٢ قرن من الفلفل الأحمر.

ملعقة صغيرة من الملح.

٣ ثمرة من الطماطم.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل وجبة كرات اللحم مع شرائح الباذنجان سهلة جداً ولا يأخذ تحضيرها وقت كبير وهى كالتالي: