كيفية عمل كيكة قدرة قادر بشكلها الجميل بمكونات مظبوطة وطريقة بسيطة

تعد كيكة قدرة قادر من أنواع الكيكات الجميلة الشكل، وسميت بذلك الاسم لأنها تتكون من ثلاث طبقات طبقة من الكراميل والطبقة الثانية من الصوص الأبيض والطبقة الثالثة من خليط الكيك، ويتم عملها فى حمام ماء ساخن داخل الفرن وذلك لكى تعطيكي الشكل المميز فى الآخر،وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعملها فى المنزل وتكون ناجحة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير كيكة قدرة قادر بالتفصيل.

مقادير كيكة قدرة قادر

تتكون كيكة قدرة قادر من مكونات إقتصادية جدا وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

للكيك

كوب من الدقيق.

٣/٤ كوب من السكر.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ كوب من الزيت.

٣ حبة من البيض.

١/٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

١/٢ كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للكريم كراميل

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

٣/٤ كوب من السكر.

١/٢ كيلو من اللبن.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

٣ حبة من البيض.

١/٢ كوب من السكر.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كيكة قدرة قادر لها بعض الخطوات ولكنها جميعها لاتأخذ وقت فى تجهيزها وهى كمايلي: