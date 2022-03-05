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عمر شويل - جدة بكوب دقيق إعملي كيكة قوس قزح بكل سهولة في 10 دقائق فقط - ثقفني
نسعي دائما لتقديم أشهر الوصفات المبتكرة واللذيذة، حيث تجتهد حواء لتعلم كل ما هو مرغوب ومحبب لدى الجميع لتوفره في المنزل بدلاً من تناوله جاهز من المحلات لا نعلم مدى جودته.
مكونات ومقادير كيكة قوس قزح:
- كوب من دقيق أبيض.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب من السكر.
- 2 بيضة.
- بيكينج بودر.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة فانيليا.
- ألوان طعام (أحمر، وأصفر، وأخضر، وأزرق، وبنفسجي).
طريقة عمل وتحضير كيكة قوس قزح:
- نقوم نخلط كل المكونات الجافة الدقيق، والملح، والبيكنج بودر في وعاء.
- نضيف البيض والسكر والفانيليا والزيت في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً لمدة 5 دقائق، ثم نسكب الخليط في وعاء، ونضيف له المكونات الجافة ونقلب حتى تتجانس المكونات معاً.
- نقوم بتوزيع خليط الكيك في عدة صحون، ويوضع في كل صحن لون طعام صحي من المتوفرة.
- نقوم بإحضار صينية الكيك ونضع بها ورقة زبدة ونسكب خليط الكيك كل لون على حدى، فمثلاً نبدأ بالخليط الأحمر ومن بعده خليط اللون الأصفر وهكذا حتى تنتهي كمية خليط الكيك الملون.
- ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تنضج الكيك، نترك الكيك الملون كي يبرد تماماً ثم نقطعه ونقدمه.
مكونات الكب كيك الهش الملون:
- 2 كوب ونصف دقيق.
- ثلاث بيضات.
- كوب لبن.
- كوب سكر ناعم.
- نصف كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة).
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- بيكينج بودر.
- رشة ملح.
- ألوان طعام صحية مختلفة (حسب المرغوب).
طريقة عمل وتحضير الكب كيك الملون:
- في الخلاط الكهربائي نضع السكر والزبدة والفانيليا والبيض والبيكينج بودر ورشة الملح ونخفق حتى تمتزج جميع المكونات جيداً.
- نسكب الخليط في وعاء ونضيف إليه اللبن والدقيق بالتدريج مع الإستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات السائلة مع الجافة.
- نقسم الخليط في صحون وبعدها نضع في كل صحن لون طعام ونقلب.
- نحضر الصينية المخصصة للكب كيك ونضع فيها أوراق الكب كيك.
- نسكب بملعقة صغيرة خليط الكيك الملون كل لون يليه الأخر فمثلا نضع الخليط ذات اللوان الأحمر ثم اللون الأخضر وهكذا.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج، وفور خروجها نترك الكب كيك يبرد ثم نقوم بتزينه بإستخدام الكريم شانتيه أو صوص الكراميل أو الشوكولاتة المذابة.
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