بكوب دقيق إعملي كيكة قوس قزح بكل سهولة في 10 دقائق فقط

نسعي دائما لتقديم أشهر الوصفات المبتكرة واللذيذة، حيث تجتهد حواء لتعلم كل ما هو مرغوب ومحبب لدى الجميع لتوفره في المنزل بدلاً من تناوله جاهز من المحلات لا نعلم مدى جودته.

مكونات ومقادير كيكة قوس قزح:

كوب من دقيق أبيض.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب من السكر.

2 بيضة.

بيكينج بودر.

نصف كوب زيت.

ملعقة فانيليا.

ألوان طعام (أحمر، وأصفر، وأخضر، وأزرق، وبنفسجي).

طريقة عمل وتحضير كيكة قوس قزح:

نقوم نخلط كل المكونات الجافة الدقيق، والملح، والبيكنج بودر في وعاء. نضيف البيض والسكر والفانيليا والزيت في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً لمدة 5 دقائق، ثم نسكب الخليط في وعاء، ونضيف له المكونات الجافة ونقلب حتى تتجانس المكونات معاً. نقوم بتوزيع خليط الكيك في عدة صحون، ويوضع في كل صحن لون طعام صحي من المتوفرة. نقوم بإحضار صينية الكيك ونضع بها ورقة زبدة ونسكب خليط الكيك كل لون على حدى، فمثلاً نبدأ بالخليط الأحمر ومن بعده خليط اللون الأصفر وهكذا حتى تنتهي كمية خليط الكيك الملون. ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تنضج الكيك، نترك الكيك الملون كي يبرد تماماً ثم نقطعه ونقدمه.

مكونات الكب كيك الهش الملون:

2 كوب ونصف دقيق.

ثلاث بيضات.

كوب لبن.

كوب سكر ناعم.

نصف كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة).

ملعقة صغيرة فانيليا.

بيكينج بودر.

رشة ملح.

ألوان طعام صحية مختلفة (حسب المرغوب).

طريقة عمل وتحضير الكب كيك الملون: