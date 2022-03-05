روعة “زي القطن” طريقة عمل سويسرول Swissrol إقتصادي وخفيف في المنزل هتحضريها فوراً

السويسرول من أهم أنواع الحلويات ذات الانتشار بشكل كبير، والذي يحبه الاطفال بشكل خاص، ويتم تناوله جاهز في أغلب الأوقات على الرغم من سهولة تحضير السويسرول في المنزل بدون اي مجهود وهي أحد أنواع الكيكات التي تشبه الكيكة الاسفنجية، كما أنه من الكيكات التي يتم حشوه بأكثر من حشو حسب الرغبة، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نعرض لكم اليوم طريقة عمل السويسرول الطري في المنزل بكل سهولة بتكاليف بسيطة.

طريقة عمل السويسرول الطري في المنزل

يتساءل الكثير من النساء عن طريقة السويسرول حتى يصبح مثل المحلات من حيث الشكل و الطعم واليكم طريقة تحضيره في المنزل وذلك بدلاً من شراءها بالمحلات والتي توجد بأسعار مرتفعة بالرغم من إمكانية عملها بجميع المكونات داخل البيت.

مكونات عمل السويسرول

كوب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

خمس ملاعق من اللبن الحليب.

رشة ملح.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقتين كبار من الزبدة.

بيضة واحدة.

ملعقة من البيكنج باودر.

مربي أو شيكولاته.

طريقة تحضير السويسرول

لعمل أفضل سويسرول هش وطري لابد من تشغيل الفرن قبل البدء في التحضير على درجة حرارة ٢٠٠ درجة ليكون جاهز عند الاستخدام.

احضري وعاء مناسب الحجم، واضيفي بداخله الدقيق، ورشة الملح، والبيكنج باودر.

قلبي المكونات جيدًا باستخدام ملعقة يدوية، واتركي هذه المكونات جانبًا.

قومي بعد ذلك بإحضار وعار اخر، واضيفي بداخله الزبدة، والسكر.

استخدمي المضرب في خلط المكونات مع بعض جيدًا، واستمري في الخلط على أعلى سرعة.

سوف يصبح الخليط ذات قوام كريمي ناعم.

اضيفي بعد ذلك اللبن والبيض والفانيليا.

قومي بالخلط مرة أخرى جيدًا للحصول على الخليط المناسب.

يمكنك بعد ذلك إضافة خليط الدقيق الذي تم تجهيزه على الخليط الموجود في الوعاء.

اخلطي المكونات جيدًا حتى يتم التجانس بينهم وتصبح عجينة السويسرل جاهزة.

احضري قالب مخصص السويسرول وهو ذات الحواف الغير مرتفعة.

بطني القالب بورق الزبدة.

قومي بوضع العجينة بداخل القالب وقومي بحشوها حسب الرغبة بالمربي أو الشيكولاته.

لفي العحينة على شكل رول طويل.

قومي بتقطيعها حسب الرغبة في حجم القطعة.

ادخلي السويسرول الفرن على درجة حرارة ١٨٠ واتركيه حتى ينضج تمامًا لمدة لا تزبد عن نصف ساعة.

اخرجي السويسرول واتركيه حتى يبرد.

يجب الاهتمام ببعض الأمور أثناء تحضير السويسرول منها أن يتم نخل الدقيق بصورة جيدة، كما يجب أن توضع عليها فوطة صغيرة لتصبح طرية بعد تركها لبضعة دقائق توضع بداخل الثلاجة، وذلك لجعل شكلها متماسك كما يمكن تقديمها مع العصائر أو الشاي، وينجذب الاطفال إلى هذه الحلويات كونها على شكل دائري، وهو ما يمكن عملها في المنزل بدون الشراء من محلات خارجية.