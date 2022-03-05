طريقة عمل كيكة الأوريو المحشية بخطوات سهلة وبسيطة

يعد الكيك من الحلويات المفضلة والمحبوبة جدا عند كثير من الناس في جميع انحاء العالم. فهو يقدم في الكثير من المناسبات المختلفة نظرا لطعمه المميز ورائحته الزكية ولسهولة تحضيره. ويعد الكيك بالكثير من الانواع المختلفة لعل اهمها كيك الاوريو المحشي والذي يعتبر من الذ واشهي انواع الكيك. لذلك سنقوم بتحضيره من خلال هذا المقال بطريقة سهلة ومميزة.

كيكة الاوريو المحشية بالكريمة

المكونات

ثلاثة ارباع الكوب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

احضار كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

رشة من الملح.

بيضتان.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الكريمة.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

نصف كوب من الماء الساخن.

كوب من الشوكولاتة.

اربعمئة غرام من بسكويت اوريو.

مكونات الحشوة:

نصف كوب من الزبدة.

احضار نصف كوب من السمن.

خمسة اكواب من السكر.

ثماني ملاعق صغيرة من الحليب.

احضار ثماني ملاعق صغيرة من الفانيلا.

طريقة التحضير

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ندهن ثلاث قوالب صغيرة بالزيت.

نضع الكاكاو والدقيق والسكر والملح وبيكربونات الصوديوم في قدر كبير الحجم.

نخلط المكونات جيدا ثم نضيف الزيت والكريمة والفانيلا والبيض ونخلط مرة اخري.

نضيف بسكويت الاوريو المقطع والشوكولاتة والماء ونعيد الخلط من جديد.

نسكب الخليط في القوالب الثلاث ثم نخبز كل قالب لمدة نصف ساعة.

نضع الزبدة والسمن في وعاء ونخفقهما جيدا.

نضيف السكر بالتدريج وبالتناوب مع الفانيلا والحليب.

نخفق المكونات مرة اخري حتى تتجانس ثم نضعها في الثلاجة.

نحضر صينية ثم نضع فيها طبقة اولي من الكيك ثم طبقة كريمة ثم طبقة ثانية من الكيك تليها طبقة من الكريمة وهكذا حتى نحصل على ثلاث طبقات من الكيك.

كيكة الاوريو بالكاكاو

المكونات

ثلثا كوب من الزبدة.

كوب وثلثا الكوب من السكر.

ثلاث بيضات.

كوبان من الدقيق.

ثلثا الكوب من الكاكاو.

ملعقة صغيرة وربع من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

كوب وثلث من الحليب.

تحضير الزينة:

نصف إصبع من الزبدة غير المملحة.

نصف إصبع من الزبدة المملحة.

احضار نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

كوبان وثلاثة ارباع الكوب من السكر الناعم.

أربع ملاعق صغيرة من الحليب.

اثنتا عشرة حبة مفتتة من بسكويت الاوريو.

اثنتا عشرة حبة كاملة من بسكويت الاوريو.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الزبدة والسكر في قدر ونخفقهما جيدا.

نضيف البيض حبة تلو الأخرى ونخفق عند كل اضافة.

نضع الكاكاو وبيكربونات الصوديوم والدقيق والملح في وعاء كبير الحجم.

نضف المكونات الجافة على الخليط السائل بالتناوب مع الحليب ثم نخفق مرة اخري حتى نحصل على مزيج سائل ومتجانس.

ندهن قالب الكيك الزبدة وننثره بالدقيق.

نسكب العجينة في القوالب ثم نخبزها لمدة ساعة الا ثلثا.

تحضير الزينة: