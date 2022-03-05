نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القرص الطرية بعجينة سحرية هشة وطرية بأقل المقادير في المقال التالي
الآن أصبح من السهل جداً على ربات البيوت إعداد كافة أنواع المعجنات في البيت بنفسها، وعدم الاضطرار لشرائها من المخابز المخصصة في تحضيرها، وهناك الكثير من أنواع المعجنات المختلفة وذات الطعم الرائع، والقرص الطرية واحدة من أفضل وألذ أنواع المعجنات، والتي عرفت بشكل كبير في الوطن العربي وبشكل خاص في مصر، حيث يمكن تحضيرها فارغة دون أي حشوات، أو وضع الحشوات المختلفة بها، وكما نعلم جيداً أن المعجنات بشكل عام سر نجاحها العجينة التي يجب أن تكون هشة وطرية، ولذلك لابد من اختيار طريقة سهلة وبسيطة وبعجينة جيدة لإعداد القرص الطرية، ونوافيكم في هذا المقال طريقة عمل القرص الطرية بعجينة سحرية هشة.
طريقة عمل القرص الطرية بعجينة سحرية
تعتبر القرص الطرية من أفضل أنواع المعجنات الخطيرة، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية ومحببة من الجميع، ومن السهل جداً إعدادها في البيت بكل سهولة، وتقديمها للعائلة في الأوقات المختلفة، حيث يمكن تقديمها في الصباح مع كوب الشاي أو في المساء وكوجبة خفيفة، ومن سر نجاح عجينة القرص الطرية لابد من اختيار نوع دقيق جيد، يتم العجن من خلال العجان الكهربائي سيكون أفضل بكثير من العجن باليدين، وسيعطينا نتيجة رائعة وعجينة هشة وطرية.
مقادير القرص الطرية:
- نصف كوب من الزيت.
- 2 كوب كبير لبن رائب.
- 3 أكواب كبيرة دقيق أبيض منخول.
- ملعقة كبيرة سمسم.
- سمسم للتزين.
- رشة ملح.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة سكر.
طريقة التحضير:
بخطوات بسيطة جداً وسهلة يتم الحصول على قرص طرية لذيذة ورائعة، وتلك الخطوات تتمثل في:
- نذيب الخميرة مع السكر في نصف كأس ماء دافئ، ويترك المزيج جانباً لمدة خمسة دقائق لتتخمر.
- في وعاء كبير نضع الدقيق مع الملح ونضع اللبن الرائب، ويتم العجن جيد للحصول على عجينة طرية ولين.
- تترك العجينة جانباً لمدة 10 دقائق حتى ترتاح.
- تقطع العجينة على هيئة أقراص متوسطة الحجم، وترص في صينية ويرش عليها السمسم، وتترك من جديد لمدة ساعة حتى تتخمر مع تغطيتها بفوطة نظيفة.
- يتم تسخين الفرن قبل وضع القرص فيه بعشر دقائق، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 10 وتترك القرص لمدة 15 دقيقة لتنضج تماماً، ويصبح اللون ذهبياً مميزاً.
- تخرج القرص من الفرن وتترك لتبرد تماماً وتقدم بالهناء والشفاء.
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