نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل بسبوسة طرية ومرملة في المنزل.. أتحدي بها الجميع في المقال التالي
دائما ما تتفوق البسبوسة على الحلويات الشرقية المختلفة، وتتصدر دوماً محركات البحث في الوطن العربي كله، لكونها من الحلويات ذات الطعم الرائع الخطير، وتتمتع بقوام طري رملي ومكرملة ولم يوجد نوع حلوى يشبها، وتعتبر البسبوسة من الحلويات القريبة جداً من القلب والتي يطلبها الجميع باستمرار في التجمعات العائلية والمناسبات المختلفة، وعادة ما يتم شرائها من المحلات الخاص بتحضيرها ولكن هذا الأمر يعتبر مكلف للغاية، لذلك قررنا من خلال موقعنا الإخباري المتميز ثقفني أن نوافيكم أسهل طريقة لعمل بسبوسة طرية مرملة.
طريقة عمل بسبوسة طرية مرملة
البسبوسة واحدة من أفضل أنواع الحلويات الشرقية، والتي تختلف طرق تحضيرها من بلد لأخرى، وهناك الكثير من أنواع البسبوسة المختلفة ومنها البسبوسة بالقشطة، البسبوسة بالزبادي، البسبوسة الكاروهات وغيرها، وبالرغم من كل تلك الأنواع إلا أن الطعم رائع ومتميز جداً، وهناك مميزات مختلفة تتميز بها البسبوسة عن غيرها من الحلويات، وهي أنها غير مكلفة ومقاديرها اقتصادية، وسهولة تحضيرها في البيت دون فشل، لذلك هي الأقرب والأسهل لكل ربات البيوت، لإعدادها في المناسبات العائلية المختلفة.
مكونات البسبوسة:
- كوبين من السميد الخاص بالبسبوسة.
- نصف كوب سكر بودر.
- كأس من اللبن الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن.
- ملعقة صغيرة مسحوق البيكنج بودر.
- 3 ملاعق كبيرة جوز الهند المبشور.
- 2 كوب شربات ساخن.
طريقة التحضير:
- في وعاء مناسب لخلط المكونات، نضع السميد مع البيكنج بودر وجوز الهند ونقلبهما معاً.
- نضيف الزبدة أو السمن الذائب للمكونات ونقلب، حتى نتأكد أن السميد تشرب السمن كله.
- نضع الزبادي على المكونات ونقوم بالتقليب حتى تتجانس المكونات، مع مراعاة عدم العجين الزائد لأن هذا يتسبب في أن تكون العجينة صلبة.
- نقوم بإحضار قالب الفرن ويدهن بالسمن، ويتم فرد البسبوسة فيها مع الضغط عليها باليدين، ونقوم برش القليل من السمن على الوجه، ووضع المكسرات المختلفة عليها حسب الرغبة.
- نشغل الفرن على درجة حرارة متوسطة، وندخل الصينية على لمدة نصف ساعة حتى تتحمر الأطراف، وبعدها نقوم بإشعال الشواية حتى تتحمر البسبوسة من الوجه .
- نخرج البسبوسة وتسقى على الفور بالشربات الساخن، وتغطها لمدة 10 دقائق وتترك لتبرد، ونقطعها بالشكل المرغوب وبالهناء والشفاء.
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