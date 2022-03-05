أسهل طريقة لعمل بسبوسة طرية ومرملة في المنزل.. أتحدي بها الجميع

دائما ما تتفوق البسبوسة على الحلويات الشرقية المختلفة، وتتصدر دوماً محركات البحث في الوطن العربي كله، لكونها من الحلويات ذات الطعم الرائع الخطير، وتتمتع بقوام طري رملي ومكرملة ولم يوجد نوع حلوى يشبها، وتعتبر البسبوسة من الحلويات القريبة جداً من القلب والتي يطلبها الجميع باستمرار في التجمعات العائلية والمناسبات المختلفة، وعادة ما يتم شرائها من المحلات الخاص بتحضيرها ولكن هذا الأمر يعتبر مكلف للغاية، لذلك قررنا من خلال موقعنا الإخباري المتميز ثقفني أن نوافيكم أسهل طريقة لعمل بسبوسة طرية مرملة.

طريقة عمل بسبوسة طرية مرملة

البسبوسة واحدة من أفضل أنواع الحلويات الشرقية، والتي تختلف طرق تحضيرها من بلد لأخرى، وهناك الكثير من أنواع البسبوسة المختلفة ومنها البسبوسة بالقشطة، البسبوسة بالزبادي، البسبوسة الكاروهات وغيرها، وبالرغم من كل تلك الأنواع إلا أن الطعم رائع ومتميز جداً، وهناك مميزات مختلفة تتميز بها البسبوسة عن غيرها من الحلويات، وهي أنها غير مكلفة ومقاديرها اقتصادية، وسهولة تحضيرها في البيت دون فشل، لذلك هي الأقرب والأسهل لكل ربات البيوت، لإعدادها في المناسبات العائلية المختلفة.

مكونات البسبوسة:

كوبين من السميد الخاص بالبسبوسة.

نصف كوب سكر بودر.

كأس من اللبن الزبادي.

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن.

ملعقة صغيرة مسحوق البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة جوز الهند المبشور.

2 كوب شربات ساخن.

طريقة التحضير: