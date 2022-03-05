نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحسن بسكويت العشر دقائق المقرمش أسرع وأسهل بسكويت خفيف في المقال التالي
تعتبر طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق أحد أحدث الوصفات التي يبحث عنها الجميع على مواقع الطبخ، وكما إنها منتشرة بكثره في هذة الفترة في كل المحلات والبيوت، وسبب تلك الشهرة هي أن بسكويت العشر دقائق يعتبر من أسهل وأسرع الحلويات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير جدا وبدون أي مجهود.
بسكويت عشر دقائق بسكويت مناسبات سريع وسهل
وهي أيضاً تتميز بطعمها المقرمش الرائع وكما أن الأطفال يحبون تناولها جداً، وتعتبر أيضاً إنها تشبه وصفات تحضير البيتي فور إلى حد كبير من حيث المكونات ومن مميزات تلك الوصفة بسكويت العشر دقائق إنها دائما تنجح، حتى من التحضير للمره الأولى وهي أنسب وصفه للمبتدئين في مطبخ خاصة في صنع الحلويات بسبب سهولة تحضيرها ولا تحتاج إلى الكثير من خطوات.
مكونات بسكويت عشر دقائق
- 1 بيضة بنفس درجة حرارة المطبخ.
- ربع معلقة صغيرة فانيليا.
- 1 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- 1 معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع معلقة صغيرة ملح.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- ربع كوب من السمن بنفس درجة حرارة الغرفة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ورق زبدة.
تحضير بسكويت عشر دقائق المقرمش أسرع وأسهل بسكويت
- أولا نقوم بجلب الخلاط كهربائي وأن لم يتوفر الخلاط الكهربائي يمكننا استخدام مضرب الخفق.
- ونقوم بخفق السمن والزيت مع نصف كوب من السكر لفترة لا تقل عن عشر دقائق متواصلة حتى يتكون خليط ذو قوام كريمي.
- ثم نقوم بإضافة البيض مع الفانيليا وتخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس القوام، ثم نقوم بنخل الدقيق جيدا بالمنخل حتى يكون قوام البسكويت هش فالنخل خطوة أساسية.
- ومن ثم نقوم بجلب وعاء عميق ونقوم بخلط كل من نصف كوب الدقيق و معلقة كبيرو من البيكنج بودر مع ربع معلقة صغيرة من الملح.
- ثم نضع خليط البيض مع الفانيليا مع الدقيق ونقوم بالتحريك جيدا بواسطة معلقة كبيرة في إتجاه واحد حتى يدخل الهواء إلى خليط البسكوت.
- ثم نقوم بتقطيع العجين إلى قسمين ثم نقوم بوضع على أحد القسمين معلقة كبيرة من الكاكاو الخام ونعجنها جيداً حتى يتجانس لونها ويصبح بنيا.
- ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه يسخن لفتره لا تقل عن عشر دقائق قبل وضع البسكويت.
- ونقوم بوضع العجين داخل ورق استرتش ونضعه في الثلاجة فتره لا تقل عن ساعة حتى ترتاح جيدا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ