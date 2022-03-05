طريقة سلطة البنجر بالمايونيز بطعم خطير بالخطوات سهلة وبدون مجهود

سلطة البنجر بالمايونيز بطعم خطير ولا أروع بالخطوات، السلطات من أهم الأطباق على سفرتك ففي المطاعم الفاخرة دائماً يضعون سلطات عادة كطبق أولي قبل الأكل متنوعة وجديدة بجانب الأطباق الرئيسية ودائماً يهتمون بتعير الأطباق السلطات ووضع سلطات غير تقليدية، إنّ تحضير السلطات فنّ، بسبب تعدّد مكونانتها وطرق تحضيرها. فمن سلطة الخضار البسيطة الى السلطات المعقدة والتي تحتوي على مكونات كثيرة ومتنوعة، إذ يعتبر البعض أنها تحضر المعدة لاستقبال الطعام، مسهلةً عملية الهضم. أما البعض الآخر، فيفضل تقديمها كطبق جانبي إلى جانب الأطباق الرئيسية، في هذه المقالة سوف نقدم اليكم وصفتين من البنجر بالمايونيز .

سلطة البنجر بالمايونيز بالمكونات

تقدم اليكم سلطه البنجر بالمايونيز تكفي 3 أشخاص فقط ووقت تحضيرها لا يزيد عن 20 دقيقة .

4 حبات مسلوق و مقشرو مقطع مكعبات من الشمندر

1 حبة البصل مفروم فرماً ناعماً

نصف كوب المايونيز

ملعقة صغيرة سكر

رشّة ملح

ملعقة كبيرة الخل الأبيض

كيفية تحضير سلطة البنجر

ضعي الشمندر والبصل في وعاء عميق. اخلطي كلاً من المايونيز مع السكر، الملح، الخل في وعاء صغير منفصل. اسكبي الصلصة فوق السلطة وقلّبي حتى تتداخل المكوّنات معاً جيداً. ضعي السلطة في صحن التقديم بجانب الى أطباقك الرئيسية وقدمنا في مقالتنا السابقة عن طريقة عمل كيك البسكويت ب 3 مكونات فقط .

مكونات سلطات البنجر بالمايونيز والزبادي بالمكونات

4 حبات من الشمندر المسلوقة ومقشر.

علبة ذرة صغيرة.

جزرة كبيرة مبروشة.

حبة فلفل حلوة خضراء.

حبة فلفل حلوة برتقالية.

1/2 ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة مايونيز.

ملعقة كبيرة جبنة كريمي.

3 ملاعق كبيرة زبادي.

ملعقتين كبيرتين ماء.

طرق تحضيرالزبادي بالبنجر