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عمر شويل - جدة أصابع جبن مقلية مقرمشة ألذ مقرمشات مقبلات لذيذة سريعة التحضير - ثقفني
أصابع جبن مقلية مقرمشة ألذ مقرمشات مقبلات لذيذة سريعة التحضير، يعشق أطفالك تناول المقرمشات الجاهزة التي تباع في محلات على الرغم من أنه يمكنك أن تحضريها في منزلك بابسط المكونات لديك في منزل، ومن تلك المقبلات أصابع جبن مقلية المقرمشة التي تغطى بطبقة من التوابل والبقسماط التي تعطيها طعم لذيذ وشكل مميز لا يقاوم، فبطريقة سهلة سريعة بسيطة للغاية سوف نقدم لكم طريقة عمل مقرمشات أصابع جبنة مقلية قدميها لأطفالك بجانب الوجبات ستعرفي معنا سر قرمشتها وتكون مثل التي تباع في محلات مقرمشة ومتماسكة من خارج وطرية مطاطة من داخل وتحضر بأربع مكونات فقط أساسية بنفس وصفة أصابع جبن الجاهزة.
أصابع جبن مقلية المقرمشة الذهبية
- نحتاج إلى عدد 2 عبوة من جبن ريكوتا.
- حوالي 250 جرام من جبن موتزاريلا.
- عدد 2 صفار بيض.
- ورقة من عجينة سمبوسة.
- ربع كوب من بقدونس مفروم أو يمكن الاستغناء عنه.
- مكونات طبقة أصابع جبن خارجية
- بياض البيض.
- كوب من دقيق.
- كمية من زيت للقلي.
خطوات تحضير أصابع جبن مقلية مقرمشة الجاهزة
- في وعاء يضاف جبن ريكوتا مع جبن موتزاريلا وتخفق معا جيدا ثم يضاف عليهم صغار البيض وضيفي عليهم البقدونس المفروم، ويفضل أن تقسمي خليط الجبن بوضع في نصف بقدونس والنصف الآخر جبن فقط بدون بقدونس.
- ثم ضعي المزيج بعد خلطهم معا في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك ويمكن تشكيلها بسهولة تامة.
- صفار البيض يعمل على جعل أصابع جبن تقلى بسهولة وتأخذ لون ذهبي ولا يحدث بينها تشقق عند قليها وتخرج قطع جبنه من طبقة خارجية.
- بعد تحضير مزيج الجبنة تأخذ ورقة من سمبوسة قطعيها على حسب رغبتك بالشكل المحبب لك في تلك الوصفة نقطعها إلى أربع قطع على شكل مثلث.
- ثم نضع ملعقة من حشو جبن وتغلق من أطراف مثلث ثم تبرم على شكل أصابع وتدهن الأطراف ببياض البيض وتلف على شكل أصابع سيجار.
- مستمر في عمل تلك الوصفة من الحشو والسمبوسك حتى تنتهي من كل كمية لديك، يمكنك رص أصابع الجبن في طبق وفصل ما بين كل طبقة والأخرى بقطعة من كيس نايلون حتى لا تلتصق الأصابع ببعضها.
- ثم تدخل أصابع جبنة إلى الفريزر حتى تتماسك جيدا وتكون مجمدة، ثم اخرجيها بعد التجميد ونضع الاصابع في دقيق ومنها في خليط بياض البيض، ومنها إلى الزيت الساخن والغزير مباشرة.
- ثم اخرجي أصابع جبن مقلية من الزيت بعد أن تأخذ لون ذهبي في كل جوانب وتكون مقرمشة وتخرج على ورق مناديل المطبخ لتصفى من زيت وتقدم ساخنة.
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