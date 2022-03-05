نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تخزين الليمون من السنة للسنة فريش وطازج بدون ما يمرر ووفري فلوسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم تقديم طريقة تخزين الليمون بأكثر من شكل ولكن كثير منها يعرضها للتلف على المدى البعيد، لذلك بعد كثير من التجارب أثبتت عدد من الطرق فعاليتها في الحفاظ على الليمون ورائحته الذكية لأطول فترة ممكنة، حتى يتم تخزينه خلال الأيام التي تباع فيها الليمون بأقل سعر له، حتى يتم تخزين كمية كبيرة منة، ليتم الاستخدام فيما بعد عند غلاء الأسعار مرة أخرى، وهذا هو محور حديثنا اليوم.

طريقة تخزين الليمون

في حالة الرغبة بالاحتفاظ بحبات الليمون كاملة دون تعرضها للتلف أو التعفن، عليكي شراء ليمون صحيح غير معرض للخدوش أو البقع ثم يتم غسله جيدا بالماء ثم تجفيفه، ويتم وضعه بداخل أكياس من البلاستيك وغلق الكيس بأحكام بعد إخراج الهواء تماما منه ووضعها في باب الثلاجة لمدة شهر.

طريقة لحفظ الليمون في البرطمان

وهناك طريقة أخرى ناجحة في حفظ الليمون، وهي وضعه بداخل برطمان زجاج تم ملئه بالماء وغلقه جيدا، مع مراعاة تغير الماء من يومين إلى ثلاثة حتى لا يتعرض الليمون للتلف أو التعفن ويظل محتفظا برائحته الجذابة لمدة ثلاث أسابيع.

طريقة تخزين الليمون المقطع

يتم الحفاظ عليه من خلال لفه جيدا بغلاف من البلاستيك ثم يتم وضعه بالثلاجة مع العلم أن هذه الطريقة تحافظ عليه لأيام معدودة، وفي حالة وجود ليمون مقشر يمكن الحفاظ عليه من خلال لفه بكيس من النايلون ووضعه داخل الثلاجة لمدة لا تزيد عن أسبوع واحد فقط، ويمكن أيضا في حالة وجود عصير ليمون الحفاظ عليه يومين على الأكثر داخل الثلاجة من خلال وضعه داخل زجاجة غير شفافة.

تخزين بشر الليمون

تحتاج ربة المنزل إلى بشر الليمون في أكثر من استخدام. سواء للطبخ أو التنظيف. ويمكن الاحتفاظ به داخل الفريزر. من خلال رس بشر الليمون الأصفر على صينية ويتم إدخاله إلى الفريزر ليتجمد. ثم يتم تجمعيه مرة أخرى ووضعه بداخل كيس من البلاستيك. وإغلاقه بإحكام ثم إدخاله إلى الفريزر لحين الاستخدام.

عليكي اختيار طريقة تخزين الليمون المناسبة لكي. للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة بشكل جيد لاستعماله خلال الأوقات التي يعلى سعره فيها. وقبل الاستخدام يجب التأكد من صلاحيته من خلال تفقد رائحته.