طريقة عمل فطائر الزبادي الاسفنجية بدون فرن هشة وخفيفة كالقطن

فطائر الزبادي الاسفنجية ، من أنواع الفطائر اللذيذة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهى من المخبوزات الجميلة سريعة التحضير وتتميز بقوامها الهش وشكلها المميز الذي يجذب الناس إليها، وطريقة تحضيرها في البيت سهلة وبسيطة، ويتم قليها في الزيت الساخن، وتقدم دائما بجانب المشروبات الساخنة، أو يتم حشوها بالعسل، أو المربي، كما يوجد للفطائر أنواع متعددة مثل فطائر العجوة وفطائر الحليب، وفطائر اليانسون، وفطائر المقلاة السائلة وهى من الفطائر السريعة التي يتم صنعها في البيت بكل سهولة، وفطائر التفاح وهى فطائر ذات قيمة غذائية عالية تمنح الجسم الطاقة والحيوية وتحافظ على سلامة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر الزبادي الاسفنجية بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات فطائر الزبادي الاسفنجية

سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة لعمل الفطائر الاسفنجية السريعة بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة وهى كالتالي:-

كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من السكر.

كيلو من الدقيق.

٢ بيضة.

رشة صغيرة من الملح

كوب من الزبادي.

نصف كوب من سكر البودرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير فطائر الزبادي الاسفنجية بقوام هش وخفيف بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء كبير ونضع الحليب، والزبادي، والخميرة، والسكر، وكوب من الدقيق ونقلبهم جيداً مع بعض. نغطي الوعاء ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يتضاعف حجمه الخليط، ثم نضيف البيض والملح ونقلب مع بعض جيداً. نقوم بإضافة باقي الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر ويتضاعف حجمه جيداً. بعد أن يختمر العجين نقوم بفرده على سطح متساوي حتى يصبح مثل الدائرة سميكة الحجم. نحضر كوب شاي فارغ ونقوم بتشكيل العجين على شكل دائرة صغيرة الحجم. نقوم بإحضار صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نرص عليها قطع الفطائر ونغطيها بقطعة قماش نظيفة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تختمر. نقوم بإحضار طاسة كبيرة الحجم ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نقوم بقلي الفطائر في الزيت. نقلب الفطائر من حين لآخر حتى تتحمر وتنضج تماماً ويصبح لونها ذهبي جميل. نخرجها من الزيت ونرصها على طبق التقديم، وتزين بالسكر البودرة وتقدم بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل فطائر الزبادي الاسفنجية

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على فطائر طرية وهشة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-