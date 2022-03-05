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عمر شويل - جدة وصفة لبان الذكر لشد البشرة والتجاعيد لشباب دائم وداعاً لمنتجات التجميل ، إذا كنت بحاجة إلى كولاجين طبيعي خالي من المواد الكيماوية عليك باستخدام لبان الذكر فهو غني بالكولاجين الذي يعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد، لذلك يفضل استخدام وصفة لبان الذكر التي سوف تجعل بشرتك مثل البشرة في عمر 20 فهي تساعد على التخلص من الخطوط التي تظهر في الوجه، هذه الخطوط تدل على تقدم البشرة في السن كما أنها بداية لظهور التجاعيد.

أسرع وصفة لشد البشرة والتجاعيد بشكل طبيعي بمكون خيالي



تظهر التجاعيد في البشرة عندما يقل إفراز الكولاجين الطبيعي اللازم لتغذية البشرة في هذه الحالة نحن بحاجة لتعويض الكولاجين المفقود.

اللبان الذكر الذي يحتوي على كمية هائلة من الكولاجين المسئول عن شد البشرة والتجاعيد ومنع ظهور خطوط الوجه التي تغطي على جمال الوجه.

لهذا عليك بعمل وصفة لبان الذكر مرة في أول الأسبوع ومرة ثانية في آخر الأسبوع.

طريقة عمل وصفة لبان الذكر

وصفة لبان الذكر مكونة من النشا والماء المغلي بالإضافة إلى اللبان الذكر الذي يعتبر المكون الرئيسي في الوصفة، يتم عمل الوصفة من خلال عمل الآتي:

في البداية توضع ملعقة لبان ذكر كبيرة في كوب ماء مغلي من المساء وحتى الصباح لكي يتم نقع اللبان.

يصفى لبان الذكر من الماء في الصباح، مع الحرص على عدم التخلص من الماء المصفى لأنه سوف يستخدم في عمل الوصفة.

يتم وضع ملعقة نشا كبيرة على مستخلص لبان الذكر الناتج من النقع، يتم تقليب الماء والنشاء جيدًا.

يوضع خليط مستخلص لبان الذكر والنشا على النار مع التقليب حتى يصبح قوام الخليط يشبه الكريم.

ينظف الوجه جيدًا عن طريق الغسل والتجفيف التام من الماء، ثم يتم وضع الوصفة على الوجه وتوزيعها بشكل متوازن.

بعد ساعة من وضع الوصفة يتم غسل الوجه.

وصفة لبان الذكر وماء الورد

هذه الوصفة تقضي على التجاعيد الموجودة منذ فترة طويلة مما يدل على أنها تقضي على أصعب التجاعيد، تتكون الوصفة من (لبان الذكر، الماء، ماء الورد).

كما يتم عمل الوصفة عن طريق إتباع هذه الخطوات: