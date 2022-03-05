نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى من المطاعم.. سلطة الكولسلو على أصولها وضعي هذه الملعقة لطعم كنتاكي الأصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سلطة الكولسلو من أشهى السلطات التي يتم تقديمها مع الكثير من المأكولات وخاصة المشويات سواء مع الدجاج المشوي أو الكفتة المشوية أو اللحمة المشوية، وهي المفضلة من بين الكثير من أنواع والسلطات الأخرى للكثير من الأشخاص وذلك لمذاقها اللذيذ ولقيمتها الغذائية العالية بسبب احتوائها على بعض أنواع الخضروات، وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها.

سلطة الكولسلو

يمكنك متابعة هذا المقال للتعرف على المكونات التي يتم تحضيرها لعمل سلطة الكول سلو، بالإضافة إلى الخطوات البسيطة التي لا بد من اتباعها.

سلطة كول سلو كنتاكي

تعتبر من أكثر أنواع الكولسلو المفضلة، بالإضافة إلى أنها سهلة التحضير ويتم تحضيرها كالآتي:

المكونات

نصف ملفوفة.

حبتان من الجزر.

4 ملعقة كبيرة من المايونيز.

3 ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة من العسل الأبيض وهذا هو السر.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

يتم تقطيع الملفوف إلى شرائح رفيعة جدًا.

يتم بشر الجزر.

ثم يتم إحضار وعاء ويوضع فيه الملفوف والجزر معًا.

يتم إحضار وعاء آخر ويوضع فيه المايونيز والخل والسكر والملح ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا.

يوضع خليط المايونيز على الملفوف والجزر ويتم تقليبهم.

يتم وضع السلطة في الثلاجة في حالة وجود وقت بين تحضيرها وتناولها.

توضع في أطباق التقديم وتقدم مع الطعام.

سلطة الملفوف بالسمسم

يمكن إضافة السمسم لهذه السلطة لإعطائها نكهة مختلفة عن الطريقة التقليدية ويتم تحضيرها كالآتي:

المكونات:

جزرة واحدة كبيرة الحجم.

واحدة من الخس.

ربع كوب سمسم.

ملعقة كبيرة من كل من زيت السمسم، زيت الكتان، الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

يتم تقطيع أوراق الخس إلى شرائح رفيعة.

ثم يتم بشر الجزر إلى شرائح كبيرة.

يتم وضعهم معًا في وعاء وتقليبهم جيدًا.

ثم يتم إحضار وعاء آخر ونضع فيه الخل والزيت والملح ويتم تقليبهم معًا أيضًا.

يتم إضافة هذا الخليط إلى الخس والجزر وتقليبهم مع بعض جيدًا.

توضع في الثلاجة حوالي ربع ساعة.

وبعد ذلك يتم وضع السلطة في أطباق التقديم وتقديمها على السفرة.

في نهاية مقال سلطة الكولسلو قد تحدثنا عن أكثر من طريقة لعمل السلطة، والمكونات الخاصة بكل طريقة على حدى، والخطوات الخاصة بكل طريقة التي يتم اتباعها للحصول على أشهى سلطة، حيث أن كل طريقة لها مكونات مختلفة عن الأخرى لابد من تحضيرها.