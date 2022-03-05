نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتعمليها في ثواني.. طريقة بسبوسة الحلواني مرملة ومكرملة بكل التكات والأسرار لطعم يذوب في الفم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة بسبوسة الحلواني والتي تعتبر من أفضل وأشهر الحلويات الشرقية، والتي من الممكن أن نقوم بتقديمها لأبنائنا وأسرنا بشكل شهي وجذاب، ولأن لها الكثير من الطرق التي تقدم من خلالها، كان ضروري أن نلقي الضوء على أشهر طرق تحضير البسبوسة.

طريقة بسبوسة الحلواني

تعتبر البسبوسة المرملة اشهر الحلويات الشرقية التي لها جمهور غفير من عشاق الحلوى الشرقية، لذلك نعرض لكم طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات بسبوسة مرملة و تذوب في الفم بأسهل الطرق فقط اتبع التالي:

مقادير البسبوسة

سميد نصف كيلو.

حليب كوب.

سكر كوب.

سمن بلدي نصف كوب.

جوز هند ناعم 4 ملاعق كبار.

عسل ملعقتين كبار.

شربات البسبوسة

مكونات القطر

2 كوب ماء.

سكر كوب ونصف.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

وملعقة سمن بلدي.

ظرف فانيليا.

طريقة تحضير القطر

في البداية نقوم بوضع السكر والماء على النار ونتركهم إلى أن يذوب السكر في الماء نهائيا.

بعد ذلك نتأكد من ذوبان السكر نقوم بإضافة الليمون إلى الخليط.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا والسمن ونتركهم على النار قليلا ثم نطفئ النار ونتركه يبرد تماماً.

بالتالي حيث أن الشربات الساخن سيسبب أن تعجن البسبوسة.

طريقة عمل بسبوسة المحلات

في البداية نقوم بخلط السمن مع جوز الهند والحليب والسكر والعسل ويتم ذلك باستخدام المضرب اليدوي.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط كله على السميد ونخلطهم حتى يتجانسوا جميعهم.

ثم نقوم بدهن الصينية ببعض السمن.

بعد ذلك نفرد المكونات فيها ونقوم بتقطيع البسبوسة بالسكين قبل دخول الفرن.

ثم نقوم بإدخال البسبوسة إلى الفرن على درجة حرارة 200 مئوية

بالتالي بعد أن تنضج نقوم بإشعال الفرن من الأعلى لمنحها اللون الذهبي.

بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ونضع الشربات البارد عليها وهي ساخنة.

البسبوسة بجوز الهند

مكونات البسبوسة:

زيت نباتي كوب.

سكر كوب.

زبادي كوب.

جوز هند كوب.

3 بيضات.

ظرف بيكنج بودر.

2 كوب سميد ناعم.

والأهم من ذلك كله تعتبر هذه الطريقة مشابهة لنفس طريقة تحضير بسبوسة الحلواني، ولذلك يمكننا اتباع نفس الطريقة السابقة في التحضير.

في الختام لقد عرضنا لكم في هذا المقال طريقة بسبوسة الحلواني وكذلك البسبوسة بجوز الهند، بداية من المكونات وطرق التحضير الخاصة بالقطر الخاص بكل منهم إلى مكوناتهم وطرق تحضيرهم بشكل جيد، لتكون من أشهى الحلويات الشرقية التي تقدم في المنزل بمنتهى السهولة، لمذاق رائع كالمحترفين.