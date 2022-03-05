بأسرار جدتي.. الخيار المخلل المقرمش لآخر حبة بالأسرار الكاملة سيطلبه منكِ كل مكن يتذوقه

يعتبر الخيار المخلل المقرمش من المقبلات التي لا يمكن الاستغناء عنها مع الكثير من المأكولات في جميع الوجبات سواء مع الفول والطعمية في الإفطار، أو مع البيض والجبن في العشاء أو مع الكثير من المأكولات في الغداء لذلك فهو لا تخلى منه أي سفرة مصرية وخاصة في رمضان وفي العزائم أيضًا، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة.

الخيار المخلل المقرمش

يمكن تحضير الخيار المخلل بأسهل الطرق الممكنة وفي أسرع وقت أيضًا وبأقل تكلفة ممكنة وذلك من خلال عدة خطوات يتم اتباعها كالآتي:

المكونات

2 كيلو من الخيار ويفضل أن يكون صغير الحجم.

لتر من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الملح

ملعقة صغيرة واحدة من السكر.

نصف كوب من الخل الأبيض.

فصان من الثوم المهروس.

نصف ملعقة من الكزبرة المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

مخلل الخيار السريع

نحضر برطمان حجمه كبير لكي يكفي كمية الخيار.

يتم غسل الخيار جيدًا من الأتربة العالقة به.

يوضع الخيار في البرطمان ويفضل عدم ترك فراغات في البرطمان بين الخيار.

يتم وضع الماء في وعاء ويوضع عليه الثوم والكزبرة والفلفل والخل والسكر والملح.

يتم تقليب محلول التخليل جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

يوضع محلول التخليل على الخيار في البرطمان حتى يغطي الخيار بالكامل.

يفضل وضع ملعقتان من الزيت على سطح الخيار لكي يكون طبقة عازلة لعدم تعرض الخيار للهواء.

يتم إغلاق البرطمان جيدًا بشكل محكم، لعدم مرور الهواء داخله مما يتسبب في تعفن الخيار.

يترك البرطمان مغلق لمدة 4 أيام وبعدها يمكن تناوله.

بعد أن يتم تخليل الخيار لا بد من الاحتفاظ به من خلال وضعه في الثلاجة حتى لا يتعرض للتعفن في الخارج.

يمكن الاحتفاظ بالخيار المخلل في الثلاجة لمدة أسبوعين.

يتم وضعه في أطباق التقديم وتقديمه مع جميع المأكولات على السفرة.

في نهاية مقال الخيار المخلل المقرمش قد تحدثنا على المكونات التي يتم استخدامها في تخليل الخيار لكي يكون أفضل من المخلل الذي يباع في الخارج، وذكرنا أيضًا الخطوات التي لابد من الالتزام بها حتى تنجح عملية التخليل ولا يتعرض الخيار للتعفن.