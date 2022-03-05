ماسك سريع لإزالة الشعر من الوجه والجسم وتفتيحه في دقائق أقوي من الليزر، النساء بوجه عام تعاني من ظهور الشعر في بعض المناطق الحساسة في الجسم، ومن أكثر الأماكن التي تسبب الحرج هي الوجه تحديدًا حيث يظهر الشعر فيه بسرعة خاصة في منطقة الحاجب وأسفل الأنف، مما يجعل النساء تلجأ لبعض الطرق المعروفة لإزالة الشعر قد تكون هذه الطرق مفيدة وقد تكون ضارة نظرًا لأن أغلب النساء تكون بشرتهم حساسة بشكل غير طبيعي، ولكن مع ماسك اليوم سوف نتخلص من الشعر دون التحسس أو الشعور بألم.

ماسك سريع المفعول لإزالة الشعر بمكونات طبيعية جبارة



الماسك يتكون من مواد طبيعية معروفة ومتوفرة بكثرة للتخلص من شعر الوجه بشكل سريع.

ماسك الطماطم والجيلاتين للتخلص من الشعر الزائد

يتميز ماسك الطماطم والجيلاتين بقدرته الفائقة علي إزالة الشعر ومنع ظهوره مرة أخري.

كما يقوم بتفتيح الأماكن الداكنة في الوجه والجسم للحصول علي بشرة ناعمة وبيضاء.

مكونات الماسك

طماطم مضروبة في الخلاط.

جيلاتين ناعم.

عسل نحل.

لبن حليب.

يتم تجهيز الماسك بهذه الطريقة:

في البداية نحتاج إلى كمية معينة من حبات الطماطم منزوعة القشر، ولكي يتم نزع القشر بسهولة يجب وضعها لمدة 3 دقائق في ماء ساخن ثم نقوم بنزع القشر.

بعد نزع القشر توضع الطماطم في الخلاط ويتم ضربها لكي تصبح ناعمة.

تؤخذ كمية من الطماطم المضروبة على حسب الاستعمال فمثلًا يجب أن تكون النسبة بين الطماطم المضروبة والجيلاتين 2: 1

كذلك يجب إضافة ملعقة واحدة من الحليب في طبق ويتم تقليبهم لكي يذوب الجيلاتين.

يوضع الجيلاتين في حمام ماء مغلي مع مراعاة عدم دخول الماء إلى الخليط.

لكي يذوب الجيلاتين ويمتزج مع المكونات الأخرى.

بمجرد اختلاط الجيلاتين مع باقي المكونات يتم وضع ملعقة عسل نحل صغيرة.

وبهذا الشكل نكون قد انتهينا من تجهيز الماسك ويمكن استخدامه.