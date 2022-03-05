نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولاجين رهيب.. طريقة كريم لبان الذكر للوجه لجمال طبيعي تفتيح وشد الخدود بدون تجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة كريم لبان الذكر للوجه حيث يعد من أقوى الوصفات للحفاظ على نضارة البشرة ولمعانها مثله مثل مفعول البوتوكس، وذلك مع استخدام بعض العناصر الطبيعية مع لبان الذكر وذلك بدون أي أضرار صحية للبشرة أو الجسم، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعدادها يرجي متابعة مقالنا اليوم.

طريقة كريم لبان الذكر للوجه

يعتبر اللبان الذكر من المكونات الطبيعية الفاعلة في تبيض البشرة وشد الوجه وإخفاء اثار التجاعيد وعلامات تقدم السن، كما انه يعتبر افضل كولاجين طبيعي لشد الوجه بأمان لذلك نقدم لكم وصفة كريم شد الوجه بالبان الذكر كالاتي:

كولاجين طبيعي للوجة لبان الذكر مع النشا

المكونات

ملعقة من لبان الذكر الحصى.

ماء مغلي.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

طريقة عمل ماسك لبان الذكر

أولا يتم وضع لبان الذكر في كوب من الماء المغلي.

بعد ذلك يتم تركه ليلة كاملة حتى ثاني يوم.

ثم يتم التخلص من حصى اللبان الذكر ونأخذ الماء فقط.

بعد ذلك نضع ملعقة من نشا الذرة على ماء اللبان الذكر قبل أن يرفع على النار.

ثم يتم وضعه على النار ونمزج جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ناعم.

بعد ذلك يتم تنظيف الوجه جيدا ويتم وضع الخليط على الوجه وتركه لمدة ساعة.

ثم يتم تنظيف الوجه بالماء الفاتر ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

كريم لبان الذكر وماء الورد

حيث أن عنصر ماء الورد من أهم المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة فهو يساعد على تفتيح ولمعان ونضارة البشرة ونحتاج إلى المكونات التالية:

كوب من الماء.

كوب من ماء الورد.

3 ملاعق من لبان الذكر.

طريقة التحضير

أولا يتم إحضار إناء واسع ويوضع به لبان الذكر وكوب الماء.

ثم يوضع المزيج على النار حتى يتم غليه لمدة 3 دقائق

بعد ذلك يتم التخلص من لبان الذكر والاحتفاظ بالماء وتركه حتى يهدأ من الحرارة ثم يوضع ماء الورد.

ثم يتم وضع هذه المزيج في إناء واسع معقم ثم يتم تكرار هذه الوصفة مرتين يوميا.

لبان الذكر للهالات السوداء

حيث أن لبان الذكر من أهم الوصفات الفعالة في الاهتمام بالشعر والبشرة والجسم، ولكي يتم القضاء على الهالات السوداء الموجودة عند الكثير من الفتيات في وجههم يتم إحضار هذه المكونات التالية:

2 ملعقة من منقوع لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من الحليب البودر.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة العمل

يتم إحضار إناء واسع وتمزج المكونات معا ثم يوضع هذا الخليط على الوجه وتترك لمدة 15 دقيقة.

ثم يتم تنظيف الوجه جيدا بالماء الدافئ ثم يتم وضع كريم مرطب للوجه.

بعد ذلك يتم تكرار هذه الخطوات من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

طريقة كريم لبان الذكر للوجه حيث أن كل الفتيات والسيدات تبحث عن جمال وجههم لذلك قدمنا لكم أهم الوصفات وأكثرها فعالية في تحقيق نضارة البشرة.