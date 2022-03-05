كيكة عيد الميلاد بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ وروعة وبشكل جذاب

كيكة عيد الميلاد ، من ألذ وأشهي وأسهل أنواع الكيك والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا يوصف، ولشكلها الخرافة والجذاب أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ومكوناتها بسيطة أيضاً، وهي لا تخلو من أعياد الميلاد أو أي احتفال أو مناسبة، كما أنها تضفي جواً من السعادة والبهجة في المنزل، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة جاتوه الفانيليا وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة عيد الميلاد بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة عيد الميلاد

تتكون كيكة عيد الميلاد من مكونات بسيطة تكسبها مذاقهاا اللذيذ والمميز والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف سكر (225).

كوب حليب (200).

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

كوب زيت نباتي (200 مل).

2 كوب من الدقيق (240 جم).

باكيت بيكنج بودر.

باكيت فانيليا.

ملعقة صغيرة من الزبدة الطرية.

مقادير بين الطبقتين

3 حبات موز مقطع شرائح.

2 باكيت من كريمة الخفق البودر (150 جم).

2 كوب من الحليب البارد.

130 جم من رقائق الشوكولاتة.

كوب حليب بارد لسقي الكيك.

مقادير الوجه

50 جم جوز الهند.

للتزيين

القليل من حبات سكر (اختياري).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة عيد الميلاد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق تقريبا.

ثم نضيف الحليب والزيت والكاكاو ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي.

ثم ننخل الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا على الدقيق، ثم نقلبهم بالملعقة حتى لا يتطاير الدقيق، ثم نخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نقلب الخليط بالملعقة.

ثم نحضر صينية مقاس 25×35 سم وندهنها بالزبدة، ثم نوزع فيها الخليط ونساويه جيدا، ثم نخبط الصينية عدة مرات.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 25 دقيقة.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه الكريمة والحليب البارد، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تتجمد الكريمة.

ثم نضيف رقائق الشوكولاتة ونقلبهم بالملعقة، ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونضعه جانبا.

ثم نخرج الكيكة من الفرن ونترك مسافة 1 سم من جوانب الكيكة، ثم نقطعها.

بعد ذلك نقطع نصف الكيكة بالملعقة ونترك الجوانب.

ثم نسقي الكيكة بكوب حليب بارد.

ثم نحضر محضرة الطعام، ثم نضع فيها قطع الكيكة المتبقية وجوز الهند، ثم نطحنهم ناعم.

بعد ذلك نرص شرائح الموز فوق الكيكة.

ثم نوزع الكريمة فوق الموز ونساويها جيدا.

ثم نوزع خليط الكيك المطحون وجوز الهند ونسويه جيدا.

بعد ذلك نوزع حبات السكر.

ثم نغطي صينية الكيك بكيس بلاستيك، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم نخرج الكيكة من الثلاجة ونقطعها.

بعد ذلك نقدم كيكة عيد الميلاد في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

فوائد الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على فوائد عديدة هامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: