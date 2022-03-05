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عمر شويل - جدة أسهل طريقة هتعملي بيها عجينة لقمة القاضي الهشة والمقرمشة وفي أقل من ساعة هتجهزيها وبطعم زي الجاهزة في الحلواني - ثقفني
طريقة عمل عجينة لقمة القاضي، تعد لقمة القاضي هي من أحلى أنواع الحلويات الشرقية التي يفضل الكثير تناولها، كما أيضا يتميز تحضير لقمة القاضي بالسهولة المكونات بسيطة جدا، فتقوم ربة المنزل بتحضيرها من خلال عجينة سلسة في تشكيلها إلي كرات صغيرة، بتحضيرعجينة لقمة القاضي تكون سهلة وبسيطة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج فيتم تحضيرها بشكل آمن.
طريقة عمل عجينة لقمة القاضي
المقادير
- إحضار ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- رشة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة ونصف كبيرة من النشا الذرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقة كبيرة من السكر بودر أو استخدام ملعقة كبيرة من العسل.
- كوبين كبيرتين من الزيت النباتي اللازم للقلي.
- استخدام كوب واحد من الماء اللازم لعمل الشربات.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
خطوات تجهيز عجينة اللقميات الهشة
- تقوم بوضع ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض في إناء كبير ثم نضيف عليها رشة صغيرة من ملح الطعام ثم نضيف إليها ملعقة ونصف من النشا الذرة ونضيف عليهم ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية ثم نضيف عليهم كوب من الماء ونخلطهم جيدا مع بعض.
- نستخدم الخلاط الكهربائي في حيث جميع المكونات مع بعض حتى تحصل علي عجينة سلسة السائلة.
- نحضر لقمة القاضي في وعاء عميق ونقوم بتغطيتها بكيس بلاستيكي حتى يتم اختمارها.
- نترك لقمة القاضي حتى يتم تخميرها علي لمدة لا تتجاوز عن 90 دقيقة.
- نضع عجينة لقمة القاضي في كيس بلاستيكي حتى يتم تشكيلها إلي كرات صغيرة.
- نأتي بمقلاة واسعة ونضع بها كوبين كبيرتين من الزيت النباتي اللازم للقي ونرفعها علي النار.
- نقلي عجينة لقمة القاضي في الزيت الساخن فنضع بالزيت كرات لقمة القاضي وتقليبها حتى يتم نضجها وأخذ اللون الذهبي.
- نجهز إلي عمل العسل فنضع في كوب واحد من الماء ونضيف عليهم كوب ونصف من السكر الأبيض ونقلبهم جيدا مع بعض حتي يأخذ قوام سميك ونتركها حتى يتم تبريدها وأضافتها علي لقمة القاضي بعد قليها.
- نخرج كرات لقمة القاضي في طبق مسطح وبعد ذلك نقوم بتغطيتها بالعسل أو السكر البودرة ورش الفستق عليها لتزينها.
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