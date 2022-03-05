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عمر شويل - جدة طريقة عمل القرص بالسمسم في المنزل خطوة بخطوة أحلى من الأفران - ثقفني
تعتبر القرص بالسمسم من المخبوزات الشهية المشهورة والتي يحبها الكبار والصغار ويمكن تناولها كوجبة في الفطور مع الشاي أو اللبن أو نتناولها بين الوجبات وتتميز بطعمها الرائع واللذيذ لذلك يفضل الأمهات تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج ويمكن عملها سادة أو بعجوة أو بقرفة وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة، وتبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق تحضيرها المختلفة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير القرص بالسمسم.
مقادير عمل القرص بالسمسم في المنزل
- ثلاثة أكواب من الدقيق
- ربع كوب من الماء الدافئ
- ربع كوب من اللبن الدافئ
- نصف كوب من السمن الذائب
- ملعقة كبيرة من السكر
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية
- ملعقة صغيرة من السكر
- للحشو (ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من القرفة وسمسم لتزيين الوجه).
طريقة عمل القرص بالسمسم في المنزل
- نحضر كوب كبير الحجم ونضع به الماء والخميرة وملعقة السكر الصغيرة ونخلطهم مع بعضهم جيدا لمدة عشر دقائق.
- نحضر وعاء ونضع به السكر البودر والدقيق ثم نضيف إليهم السمنة ونقوم بفرك المكونات جيدا مع بعضها حتى تتجانس تماما.
- ثم نسكب الخميرة واللبن ونقوم بالعجن لمدة عشر دقائق ونضيف الملح مع الاستمرار في العجن لمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك نقوم بتكوير العجينة ونتركها حتى تختمر في مكان دافئ في الغرفة لمدة حوالي ساعة.
- بعد أن تختمر العجينة نقوم بتقطيعها إلى كور صغيرة ونتركها حتى ترتاح لعشر دقائق.
- ثم نأخذ كل كرة ونحشيها بالسكر والقرفة ونقوم بتكويرها مرة أخرى ونغمرها في السمسم ونقوم بتبطيطها بسيط ونضعها في صينية مدهونة بالسمن مع ضرورة الحرص على ترك مسافة بين كل كرة والأخرى ونتركها حتى ترتاح جيدا لمدة عشرين دقيق.
- بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة من عشرين إلى خمسة وعشرين دقيقة حتى تنضج جيدا ويصبح لونها ذهبي اللون.
- بعد أن تنضج القرص نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونرص القرص في أطباق التقديم ونقدمها مع الشاي أو اللبن، وبالهنا والشفا
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