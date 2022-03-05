نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عشان تحلي”.. طريقة عمل بسكويت المربى داخل المنزل وتناسب اللانش بوكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بسكويت المربى من الوصفات السهلة وسريعة التحضير والتي يحبها الأطفال والكبار ويقبلون عليها وخاصة في الأعياد والمناسبات السعيدة، ولذا تبحث الكثير من ربات البيوت على طريقة عمل البسكويت بالمربى وذلك من أجل استخدامها في وجبات اللانش بوكس بالنسبة للأطفال الصغار وخاصة في أوقات المدارس

مقادير عمل البسكويت بالمربى

وسنوضح اليوم مكونات وطريقة عمل بسكويت المربى اللذيذ بشكل سهل وبسيط ليساعد السيدات في تحضيرها بسهولة في المنزل وبأقل تكاليف ممكنة.

بيضه.

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

فانيليا.

مربى أي نكهه على حسب الرغبة.

100 جرام زبده.

طريقة عمل البسكويت بالمربى داخل المنزل

اما عن طريقة التحضير فهي كما قلنا سابقاً سهلة وبسيطة ولا تحتاج سوى 30 دقيقة فقط لا غير وخطواتها كالاتي:-

نقوم بإضافة الزبدة الي الدقيق مع سكر بودرة والفانيليا ونقوم بعجن الخليط جيداً ونقوم بإضافة البيض على العجين ونستمر في العجن بهدوء حتي نصل الى خليط متجانس.

نقوم بتقسيم العجين الى قطع صغيرة نقوم بتكوريها ونضعها في صينية فرن ونحرص على دهن الصينية بزبدة ووضع ورق زبدة حتى لا يلتصق البسكويت بالصينية اثناء وضعها في الفرن.

بعد وضع كرات العجين في الصينية التي وضعنا على سطحها ورق الزبدة نقوم بعمل فتحات صغيرة في وسط كرات العجين ثم نقوم بوضع المربى فى الفتحات.

نقوم بوضع الصينية فى الفرن لمدة 25 دقيقة والنار من اسفل فقط وعلى درجة حرارة 180.

بعد انتهاء المدة المقررة، يجب إخراج البسكوت من الفرن وتركه يبرد قليلًا.

من الممكن بأن يقدم مع الشاي أو بمفرده وبألف هنا.

أسرار عمل البسكوت بالمربي في المنزل

يتساءل البعض عن أهم أسرار طريقة عمل البسكويت بالمربى داخل المنزل، وللإجابة عن هذا السؤال يجب تقديم بعض النصائح التي من شأنها بأن تساهم في تحسين جودة هذه الطريقة التي يتم استخدامها على نطاق واسع من قبل الأمهات وربات البيوت، وهي على هذا النحو التالي:

يجب ترك البسكويت في الفرن لمدة تصل لنحو 25 دقيقة تقريبًا والالتزام بتلك المدة دون زيادة أو نقصان.

يجب اختيار أنواع جيدة من المربي، حيث إن مذاقها يؤثر بشكل كبير على طعم المنتج النهائي.

الجدير بالذكر بإن نفس الطريقة التي يتم عمل بها بسكويت بالمربي بمختلف الأطعم يمكن استخدامها في عمل أنواع أخرى بنفس الطريقة وعلى رأسها بسكويت بالشيكولاتة أو بالفراولة وغيرها من المواد التي تصلح لأن تستخدم داخل البسكويت بهذا الشكل المميز والجميل والذي يعد من الوجبات المحببة للجميع سواء الأطفال الصغار أو الكبار.

وأيضا هناك عدة أنواع أخرى من البسكويت يعشقها الجميع واهمها:-

بسكويت اللانكشير

ويعتبر بسكويت اللانكشير من الوصفات السهلة والتي ستنال اعجاب ضيوفك وافراد اسرتك وتكون مكوناته هي تقريبا نفس مكونات بسكويت المربي ولكن سنحتاج لإضافة النشا ليجعلها هشة اكثر والحشو أيضا يكون عبارة عن مربي فراولة او تين او حتى صوص الشوكولاتة.