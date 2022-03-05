أهم فوائد زيت الجرجير للبشرة والشعر وطريقة استخدامه والاستفادة من فوائده

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عمر شويل - جدة أهم فوائد زيت الجرجير للبشرة، زيت الجرجير له فوائد كثيرة فهو يحتوي على معادن وفيتامينات للشعر والبشرة، وهو من افضل الزيوت للشعر.

أهم فوائد زيت الجرجير للبشرة

يعد الجرجير من النباتات الورقية وهو ينمو في مناطق الشرق الأوسط وله رائحة قوية، وهناك نوعان منه الجرجير البري والجرجير المزروع.

والجرجير البري يتميز بأنه ازهارهالتي تتميز باللون الأصفر، ويتم الاستفادة منهم باستخراج زيت الجرجير، ويوجد عند العطارين.

ما هي فوائد زيت الجرجير للشعر؟

يقوم بتقوية بصيلات الشعر وتحسينها ويساعد على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس عن طريق تدليك فروة راسك بزيت الجرجير.

يقوم بتقوية الشعر وتطويله ويمنع تساقط الشعر ويساعد في التخلص من مشاكل القشرة للشعر.

يساعد على نمو الشعر.

طريقة الاستخدام زيت الجرجير للشعر

قومي بتسخين كمية مناسبة من زيت الجرجير لطول شعرك، ثم قومي بتدليك فروة الشعر جيدا.

وقومي بلف شعرك بفوطة مبللة بماء دافئ أو بكيس بلاستيك لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالماء والصابون أو الشامبو المناسب لشعرك ، يمكن استخدامه ثلاث مرات أسبوعيا.

فوائد زيت الجرجير للبشرة والجسم

يساعد على منح البشرة والرقبة والوجه على نضارة عالية.

يحتوي على فيتامين أ التي يساعد على منع البشرة من الجفاف.

يحتوي على فيتامين ه‍ التي يمنع من ظهور التجاعيد علي البشرة.

يساعد على تقوية الجسم ويعالج من اضطرابات المعدة.

يسكن آلام الروماتيزم.

يساعد على طرد السموم من الجسم.

يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس.

يستخدم كمرطب للبشرة.

طريقة استخدام زيت الجرجير للجسم

نقوم بوضع نقطتين من زيت الجرجير على معلقتين من الزبادي ومعلقة من العسل، ثم ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة أو عشر دقائق، يمكن استخدام زيت الجرجير مرتين أسبوعيا.

ملحوظة: هناك طريقة أخري لاستخدام زيت الجرجير للجسم وهي وضع زيت الجرجير على معلقتين من ماء الورد، ونضع الخليط على اليدين لمدة ربع ساعة، ويمكن استخدامه ثلاث مرات أسبوعيا.

فوائد زيت الجرجير للصحة

يحتوي زيت الجرجير على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة حيث يحتوي الجرجير على فيتامين ب وفيتامين هـ وفيتامين أ والزنك ومضادات الأكسدة والحديد.