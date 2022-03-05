نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة الشيف حسن يمكنك عمل كرات جوز الهند الشهية في المنزل في المقال التالي
جوز الهند نوع من أنواع المكسرات الذي يمكنك شرائه من العطار أو من محلات تحضير الحلويات، حلوى كرات جوز الهند من أفضل وأشهى أنواع الحلويات، وذات طعم شهي، ورائع وسهلة وموفرة في الوقت والتكاليف وطريقة التحضير، ويعشقها الكثير من الأفراد الذين يعشقون جوز الهند وأي حلوى بها جوز الهند، ويوجد العديد من الحلويات والمخبوزات التي يتم وضع بها جوز الهند بالمذاق والرائحة التي يعطيها جوز الهند، يرغب الأطفال في تناول جوز الهند وخصوصًا كرات جوز الهند اللذيذة، ويطلبون من والدتهم أن يقوموا بتحضيرها بكثرة حتى لا يقومون بشرائها جاهزة ويدفعون الأموال الكثيرة، وهي سهلة وسريعة في التحضير ويمكن للصغار مساعدة والدتهم في تحضيرها بسهولة وسرعة، ويتم تحضيرها دون الحاجة إلى استخدام فرن أو درجة حرارة للتسوية، بقرب حلول شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المبارك يرغب الناس في تحضيرها ليقوموا بتناولها بعد الإفطار أو في العيد، وتقدم للضيوف وصغارهم، ويبحثون عن طريقة الشيف حسن في تحضيرها.
مكونات عمل كرات جوز الهند الشهيرة
- عدد اثنين كوب من جوز الهند.
- نصف علبة من الحليب المكثف المحلى.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- ربع الكوب من اللوز المحمص.
- ربع كوب من الفستق المحمص.
- ويمكن استخدام السوداني أو الزبيب بدل من اللوز والفستق.
طريقة تحضير كرات جوز الهند الشهيرة
- نقوم بتحضير إناء ونقوم بوضع جوز الهند المجفف الذي نقوم بشرائه مجفف جاهز من العطار، ونقوم بإضافة اللبن المكثف المحلى، ونقوم بتقليب جوز الهند مع الحليب حتى يتجانسوا معًا، وتتكون عجينة متماسكة.
- نقوم بتدوير العجينة قطعة واحدة، ثم نغطيها باستخدام كيس أو ورق نايلون، وتترك لترتاح لمدة حوالي ثلث أو نصف ساعة.
- بعد تركها لمدة نصف ساعة نقوم بتشكيلها على هيئة دوائر صغيرة، ونقوم بوضع حبة من اللوز أو الفستق أو السوداني بداخلها.
- في إناء به جوز الهند نقوم بلف كرات جوز الهند بها لتكون مغلفة بالكامل بجوز الهند.
- توضع كرات جوز الهند في إناء في الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة حتى تتماسك ثم تكون جاهزة للأكل، الف هنا وشفا.
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