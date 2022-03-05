طريقة عمل كيك السويسرول بالشيكولاتة في 10 دقائق

السويسرول بالشيكولاتة هو من أشهى أنواع الحلوى المرغوبة لدي الجميع، بالإضافة إلى كونه سهل في تحضيره ومكوناته متاحة ومتوفر في كل مطبخ، ويمكن عمله بأكثر من طريقة والعديد من الحشوات أيضاً ولكل منها مذاقها الخاص.

مكونات عمل السويسرول الفانيليا:

كوب دقيق أبيض.

كوب سكر ناعم.

ملعقة فانيليا.

2 ملعقه زيت.

ملعقة بيكينج بودر.

ذره ملح.

4 بيضات.

نصف كوب حليب.

مكونات حشوة السويسرول:

نصف كيلو فراولة.

ربع كيلو سكر.

2 ملعقة كبيرة ماء.

مكونات كريمة الحشو:

كوب كريمة حلوى.

كوب إلا سكر بودرة.

نصف كوب كريم شانتيه خام.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل وتحضير السويسرول بالفانيليا:

لضمان نجاح السويسرول بالفانيليا تتبع الخطوات الأتية بالترتيب كما يلي:-

أولاً في وعاء نقوم بوضع البيض ومعه الفانيليا ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام ذات لون فاتح وكريمى. نستمر في الخفق ونقوم بوضع الزيت تدريجياً حبة تلو الأخرى ثم نقوم بخلط المكونات الجافة الدقيق والملح والبيكنج باودر معاً ونقوم بنخلهم أكثر من مرة للحصول على كيكة هشة، ثم نضيفهم إلى الخليط السابق تدريجياً مع الإستمرار في الخفق حتى تختلط المكونات معاً. نقوم بإحضار صينية بها ورق زبدة ثم نضع خليط الكيك وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تنضج تماماً. وبعد خروج الكيك من الفرن نعمل على لفه رول وندخله الثلاجة حتى يبرد. نبدأ بتحضير حشوة السويسرول في وعاء على النار نقوم بوضع الفراولة المتقطعة والسكر والماء ونتركها حتى تغلي وتصبح يبور بدون ماء ونتركها حتى تبرد. نقوم بتجهيز الكريم شانتيه في وعاء نقوم بضرب الكريمة حتى تتضاعف حجمها ثم نقوم بإضافة السكر الناعم والفانيليا والكريم شانتيه الخام ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام متماسك وثقيل. ثم نقوم بفرد الكيك ونغطيها بطبقة من الفراولة ثم نضيف الكريمة وبعدها نقوم نلف الكيك رول مره أخرى و نقطعة ويزين بالسكر البودرة ويقدم وبالهناء والشفاء.

ملاحظات هامة لنجاح السويسرول:

يلزم الأخذ في الأعتبار النصائح التي سوف نتناولها لنجاح الوصفة كما يلي:-

يجب نخل الدقيق وكافة المكونات الجافة أكثر من مرة للحصول على كيك هش. ليتماسك الكيك عند حشوها يلزم فور خروجها من الفرن وهي ساخنة نقوم بلفها رول ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بحشوها. جميع المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة. بعد حشو السويسرول نتركه في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك جميع الطبقات ويصبح بالشكل المرغوب. الفرن يجب أن تكون ساخنة من قبل دخول الكيك، للحصول على كيك هشة.

مكونات ومقادير عمل السويسرول بالشيكولاتة:

السويسرول بالشيكولاتة له مذاق مختلف ورائع وحبب لدى عاشقي الشيكولاتة، تتبع المكونات والمقادير كما يلي:-

كوب دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

كوب إلا ربع حليب.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 بيض.

نصف كوب شيكولاتة سايحة للحشو.

طريقة التحضير:

في المضرب الكهربائي نقوم بوضع المكونات السائلة معاً ونخفق جيداً حتى تتجانس جيداً. نقوم بنخل المكونات الجافة وإضافتها على المكونات السائلة تدريجياً مع الإستمرار في الخفق حتى نحصل على خليط كيك الشيكولاتة المتجانس. نحضر صينية وبها ورقة زبدة ونسكب بها الخليط وندخلها الفرن حتى تنضج. فور خروجها نعمل الكيك رول ونتركها لحين تبرد تماماً. نحشي الكيك بالكريمة التي سبق تحضيرها ولاكن مع إضافة كاكاو إلى كريمة الحشو التي سبق تحضيرها ونضع أيضاً الشيكولاتة السايحة. ونعيد لفها رول وتزين بصوص الشيكولاتة وتقدم وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل صوص التين لحشو السويسرول:

نصف كيلو تين طازج.

كوب سكر ناعم.

ملعقة فانيليا.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة نشأ.

طريقة التحضير:

في وعاء على النار نضع التين بعد تقطيع وعليه السكر والفانيليا وعصير الليمون ونتركه حتى يغلي. نقوم نهرس التين وفي ربع كوب ما نقلب النشأ ونضيفها على التين ونطفئ النار. نخفق الصوص بالهاند بليندر ونتركه يبرد ثم نستخدمه في حشو السويسرول.

هناك العديد من الأفكار المبتكرة لعمل السويسرول والتي من بينها كيك السويسرول بقطع الفاكهة والكاسترد، والسويسرول بالايس كريم وسوف نتناولها الأن بالتفصيل.

مكونات عمل السويسرول بالأيس كريم:

سويسرول جاهز(شيكولاتة أو فانيليا).

2 علبة أيس كريم فانيليا.

علبة ايس كريم شيكولاتة.

طريقة التحضير:

نقوم بتقطيع السويسرول إلى شرائح متساوية ورفيعة. نحضر وعاء ونضع به من القعر والجوانب شرائح السويسرول. نضيف الأيس كريم بالشيكولاتة ونضعه في الثلاجة حتى يجمد ثم نضيف آيس كريم الفانيليا ونعيده ثانياً لتتجمد الطبقات. عند التأكد من أن الأيس كريم تجمد نقلب كيك السويسرول في طبق التقديم وتزين بصوص الشيكولاتة.

مكونات الأيس كريم الاقتصادي:

لتر لبن بارد.

2 كوب كريم شانتيه.

3 ملعقة نشأ.

3 ملعقة حليب بودر.

كوب سكر.

كوب حليب مثلج.

الأطعمة المضافة:

مكسرات

مربى فراولة.

لون طعام صحي أحمر.

طريقة عمل الأيس كريم: